Минобр прокомментировал случай с педагогом, замотавшим скотчем голову студента в Уфе

Ранее Mkset сообщал что известно о педагоге исходя из информации в соцсетях. Педагога, который попал в данный скандал, предположительно зовут Эльмира С. Женщина преподает студентам историю и обществознание. Как пишет о себе сама преподавательница, основной девиз её жизни: «знания подобны деньгам: чем больше их имеешь, тем больше хочется их иметь». По её словам, сначала она окончила истфак, а затем Башкирскую академию госслужбы и управления, после чего работала юристом.