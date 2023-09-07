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Published Сегодня, 17:20

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Минобр прокомментировал случай с педагогом, замотавшим скотчем голову студента в Уфе

Минобр прокомментировал случай с педагогом, замотавшим скотчем голову студента в Уфе

7 сентября 2023, 17:20
Фото: 1MI
Министерство проводит проверку колледжа, заявили в ведомстве

Минобр Башкирии проводит проверку инцидента в Уфимском автотранспортном колледже, после проведения проверки будут приняты соответствующие меры, сообщили «Башинформ» в ведомстве.

Ранее Mkset сообщал что известно о педагоге исходя из информации в соцсетях. Педагога, который попал в данный скандал, предположительно зовут Эльмира С. Женщина преподает студентам историю и обществознание. Как пишет о себе сама преподавательница, основной девиз её жизни: «знания подобны деньгам: чем больше их имеешь, тем больше хочется их иметь». По её словам, сначала она окончила истфак, а затем Башкирскую академию госслужбы и управления, после чего работала юристом.

#Город#Башкирия#Образование#Новости Башкирии#Новости Уфы#Колледжи#Происшествие#Виалина Ахсанова
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