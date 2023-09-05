Голодные и осиротевшие: почему медведи массово вышли к людям в Башкирии

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
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Updated Сегодня, 10:55
В последние недели жители Башкирии стали все чаще замечать медведей, которые близко подходят к населенным пунктам и даже бегают по двору жилого комплекса в Уфе. Так, 27 августа медведь прогуливался по улицам Шакши, на следующий день хищник вновь был замечен в частном секторе около жд-станции. Уже 30 августа косолапого увидели в поселке 8 Марта, а на следующий день два медвежонка отдыхали рядом с забором в селе Михайловке Уфимского района.
Вот и сегодня, 5 сентября, в Бурзянском районе медведь вышел к людям, однако через несколько мгновений вновь скрылся в лесу.
В социальных сетях «нашествие» медведей вызвало бурную реакцию. Теорий, почему так происходит, множество — голод, вырубка деревьев и даже увеличение популяции вида. Решения, к слову, также предлагаются различные, некоторые из которых назвать гуманными никак нельзя.
— Голодные мишки, скоро как бродячие собаки по помойкам лазить будут, — пишет Камиль
— Они же не просто так вышли из леса, значит, чувствуют опасность за свою жизнь. Может, маму убили? Может, пожар? Медведи выходят только по вынужденным обстоятельствам. Мы же люди нынче злые, о других не думаем, не ведаем, что творим, — полагает Фаня С.
— Бедные животные. Что не сожгли, то повырубили. Может, хватит уже асфальта, плитки и бетона? — негодуют Людмила
Другая часть пользователь небезосновательно переживает, как бы животные не напали на людей. К счастью, на сегодняшний день информации о нападении медведей на человека в Башкирии нет. Так, пользователь под ником Den полагает, что «мишек много стало» и их нужно отстреливать.
— То, что они выходят к людям, ещё не значит, что их популяция выросла. В последних новостях почти везде мелкие медвежата. Чтоб вы знали, медвежата отлучаются от матери в три года, когда становятся половозрелыми, а если они бегают одни без мамы, вероятнее всего, их маму убили браконьеры, и они не способны оценить всю опасность выхода к людям, просто есть хотят, — отвечает на подобные сообщения пользовательница под ником Марфуга.
Пользовательница Вероника в свою очередь полагает, что раз медведь не боится городского шума, то может и напасть на человека.
После обнаружения медведя на улицах Шакши минэкологии Башкирии заявило, что на место были направлены сотрудники ведомства. Выяснилось, что медвежонку, который напугал местных жителей, было полтора года, а вышел к людям он в поисках пропитания. Животное недолго побродило по частному сектору и убежало в лесной массив.
По случаю в Уфимском районе, когда двух медвежат заметили отдыхающими в траве у забора, в ведомстве заявили, что их сотрудники вместе с работниками ветеринарной клиники и управления гражданской защиты «приняли меры для поимки» зверей, но животным удалось уйти. Также они рассказали, что медвежата, которым по восемь месяцев, сами опасаются людей, на данный момент опасности для жителей пригородов Уфы нет.
Глава Уфимского района Николай Ельников в свою очередь также обратился к жителям с просьбой соблюдать чистоту при отдыхе на природе. С его слов, медведи приходят к населенным пунктам на запах еды, потому мешок с мусором, оставленный рядом с лесом, может стать для них «лакомым блюдом».
Специалисты рекомендуют при обнаружении хищника в населенных пунктах не подходить к нему близко и как можно быстрее сообщить о его местонахождении дежурному Минэкологии по номеру: +7(347) 218-04-30 или позвонить на 112.