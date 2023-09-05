Голодные и осиротевшие: почему медведи массово вышли к людям в Башкирии

В последние недели жители Башкирии стали все чаще замечать медведей, которые близко подходят к населенным пунктам и даже бегают по двору жилого комплекса в Уфе. Так, 27 августа медведь прогуливался по улицам Шакши, на следующий день хищник вновь был замечен в частном секторе около жд-станции. Уже 30 августа косолапого увидели в поселке 8 Марта, а на следующий день два медвежонка отдыхали рядом с забором в селе Михайловке Уфимского района.