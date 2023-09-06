Чиновница из Башкирии показала видео с медведем

Также чиновница прикрепила несколько фотографий. На них — кадры разворошенных ульев, на которых явные следы медвежьих когтей. По словам Гюзель Насыровой, медведи вышли полакомиться мёдом. Она заявила, что в сентябре медведи готовятся к зимней спячке и набирают жировую массу.