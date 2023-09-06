Чиновница из Башкирии показала видео с медведем

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Глава Иглинского района Башкирии Гюзель Насырова опубликовала видео с медведями.
На видео, прикреплённом к посту, видно, как медведь выбегает на дорогу из леса и убегает от автомобиля. Водителю пришлось замедлить ход.
Также чиновница прикрепила несколько фотографий. На них — кадры разворошенных ульев, на которых явные следы медвежьих когтей. По словам Гюзель Насыровой, медведи вышли полакомиться мёдом. Она заявила, что в сентябре медведи готовятся к зимней спячке и набирают жировую массу.
В заключении Насырова посоветовала быть осторожными тем, кто собирается за грибами.