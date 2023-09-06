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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Глава района Башкирии сделала важное заявление по нашествию медведей

Чиновница из Башкирии показала видео с медведем

6 сентября 2023, 14:22

Глава района Башкирии сделала важное заявление по нашествию медведей

Глава Иглинского района поделилась контентом

Глава Иглинского района Башкирии Гюзель Насырова опубликовала видео с медведями.

На видео, прикреплённом к посту, видно, как медведь выбегает на дорогу из леса и убегает от автомобиля. Водителю пришлось замедлить ход.

Видео: t.me/gyuzel_nasyrova

Также чиновница прикрепила несколько фотографий. На них — кадры разворошенных ульев, на которых явные следы медвежьих когтей. По словам Гюзель Насыровой, медведи вышли полакомиться мёдом. Она заявила, что в сентябре медведи готовятся к зимней спячке и набирают жировую массу.

В заключении Насырова посоветовала быть осторожными тем, кто собирается за грибами.

#Видео#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Происшествие#Идэль Гумеров#Медведи
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