«Главное не допустить»: власти высказались о птичьем гриппе в Башкирии

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Сегодня, 4 сентября, глава Госкомитета по ветеринарии в ходе оперативного совещания высказался о эпидемиологической ситуации я республике. Азат Зиганшин отметил, что эпид. ситуация в целом очень напряжённая.
Для ликвидации очага птичьего гриппа на крупной птицефабрике под Авдоном ветеринары, со слов Зиганшина, жили там 10 дней и занимались отчуждением поголовья. На сегодняшний день вся продукция и поголовье уничтожены. Проводится инфекционная работа.
— Таких рисков для распространения в республике главное не допустить, — заключил Азат Зиганшин.