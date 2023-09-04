«Главное не допустить»: власти высказались о птичьем гриппе в Башкирии

Для ликвидации очага птичьего гриппа на крупной птицефабрике под Авдоном ветеринары, со слов Зиганшина, жили там 10 дней и занимались отчуждением поголовья. На сегодняшний день вся продукция и поголовье уничтожены. Проводится инфекционная работа.