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«Главное не допустить»: власти высказались о птичьем гриппе в Башкирии

«Главное не допустить»: власти высказались о птичьем гриппе в Башкирии

4 сентября 2023, 07:20
Фото: 1MI
Ситуация на сегодняшний день прокомментировал глава Госкомитета по ветеринарии Азат Зиганшин.

Сегодня, 4 сентября, глава Госкомитета по ветеринарии в ходе оперативного совещания высказался о эпидемиологической ситуации я республике. Азат Зиганшин отметил, что эпид. ситуация в целом очень напряжённая.

Для ликвидации очага птичьего гриппа на крупной птицефабрике под Авдоном ветеринары, со слов Зиганшина, жили там 10 дней и занимались отчуждением поголовья. На сегодняшний день вся продукция и поголовье уничтожены. Проводится инфекционная работа.

— Таких рисков для распространения в республике главное не допустить, — заключил Азат Зиганшин.
#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Птичий грипп#Окружающая среда
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