Машко не смогла снять обременение с земли на озере в Уфе, где хочет строить вип-отдых

Представитель фирмы «Созвездия первых» в суде, которая выступает по делу третьей стороной, заявил, что обременение на землю мешает реализации инвестпроекта. Напомним, что компания Машко может получить земельный участок без проведения торгов. По условиям соглашения, в 2023 году инвестор обязался оборудовать пляж, установить семь бочек-бань и юрт, начать строительство мини-отеля, сцены, павлинария, питомника для собак, парка миниатюр и спортивной площадки. В 2024 году здесь инвестор должен был возвести пять a-фрейм домов, банный комплекс, бассейн, конюшни и детскую зону.