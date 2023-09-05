Машко не смогла снять обременение с земли на озере в Уфе, где хочет строить вип-отдых

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Компания ООО «Созвездие первых» получила отказ от арбитражного суда Башкирии в части отмены обеспечительных мер на земельный участок площадью 5,2 га на берегу озера в Дёмском районе Уфы, следует из определения суда. На данном земельном участке компания планировала строительство оздоровительного центра стоимостью порядка 100 млн рублей.
Сообщается, что обеспечительные меры были приняты ранее в рамках рассмотрения иска региональной общественной организации «Фанатский клуб футбольного клуба „Уфа“ „Уфимская губерния“ к минземимущества РБ. Истец обратился в суд с требованием о признании незаконным снятие с кадастрового учета земельного участка площадью 3 га, поставленного на учет в ноябре 2020 года. Вид разрешенного использования данного участка был „для размещения детских и спортивных лагерей“.
Однако несколькими месяцами ранее данный участок был снят с кадастрового учета и включен в состав нового — площадью 5,2 га. Вид разрешенного использования этого участка — «природно–познавательный туризм, туристическое обслуживание, благоустройство территории».
Представитель фирмы «Созвездия первых» в суде, которая выступает по делу третьей стороной, заявил, что обременение на землю мешает реализации инвестпроекта. Напомним, что компания Машко может получить земельный участок без проведения торгов. По условиям соглашения, в 2023 году инвестор обязался оборудовать пляж, установить семь бочек-бань и юрт, начать строительство мини-отеля, сцены, павлинария, питомника для собак, парка миниатюр и спортивной площадки. В 2024 году здесь инвестор должен был возвести пять a-фрейм домов, банный комплекс, бассейн, конюшни и детскую зону.
Напомним, что Millennium Park Resort с этно-деревней и центрами апи- и иппотерапии планировалось построить на Демском карьере или же озере Глубоком. Как заявила сама Евгения Машко корреспонденту Mkset, «никто у жителей района озеро не заберет и оно все также будет им доступно».
Как сообщил представитель компании, на данный момент готов пирс стоимостью 3,2 млн руб., две липовые бани с видовыми верандами (по 1,5 млн руб. каждая), три дома с видовыми верандами (9 млн руб.), строятся отель на 30 номеров (20 млн руб.), ресепшен и номера для сотрудников (4,5 млн руб.), бар на пляже (1,5 млн руб.), cat&dog house и фотостудии (1,5 млн руб.), выполнены ландшафные работы пляжной зоны (1,5 млн руб.), павлинарий (400 тыс. руб.), общественный туалет и туалет для инвалидов с хозблоком (915 тыс. руб.).
«В комиссии по рассмотрению заявок пояснили, что получение гранта невозможно при наличии запрета на регистрационные действия. Без регистрации договора аренды невозможно подключение построенных деревянных домов к электроснабжению, и „в дождливое и холодное время все постройки сгниют“, — приводит цитату представителя компании „Ъ-Уфа“.
Суд, отказывая в отмене обеспечительных мер, пришел к выводу, «что в случае удовлетворения требования непринятие именно этой меры затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта».