Чайлдфри вне закона, судьба «свечек» вместо А-кафе и пожары в центре и на окраине Уфы

Утро понедельника встретило пользователей соцсетей «дрожью земли», на дороге Бирск-Тастуба-Сатка в Башкирии мужчина измерял своим телом глубину и ширину трещин, которые тянут и на разломы. Интересных моментов несколько — дорога находится в процессе ремонта, а еще виноваты не дорожники, а особенности грунта. Забегая вперед в среду-четверг поползли слухи о том, что мужчину, который лихо залезал в огромные щели в дороге, а он является работником «Башкиравтодора», собрались с предприятия уволить за любовь к видеосъемкам, однако в пресс-службе сказали, что делать этого дорожники все же не собираются.
Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов по делу о даче взятки в крупном размере за «счастливый», а точнее военный билет, Ленинским райсудом был приговорен к 5 годам условного заключения, да еще и с испытательным сроком в 4 года. Однако ни его, ни его адвоката такое наказание кажется не обескуражило — теперь у спортсмена есть вполне законная отсрочка от армии — условка.
Бизнесмену Роману Бабояну, который оказался братом жены Радия Хабирова, были предъявлены обвинения в покушении на особо крупное мошенничество. Но не в Башкирии, а в Москве. Бабоян хотел получить денег с партнера и обратился в Никулинский райсуд Москвы с иском о взыскании с товарища 8 миллиардов рублей, имелся и договор займа на 150 миллионов рублей, однако суд решил провести экспертизу и выяснил, что договор оказался фиктивным.
В этот вторник состоялась оперативка в правительстве Башкирии. На ней Радий Хабиров отказался оттудаваться за действия уфимской мэрии, напомнил, кто давал разрешение на строительство высоток на пятачке, где раньше стоял культовый клуб А-кафе, и велел Ратмиру Мавлиеву самостоятельно решать вопрос, напомнив, что у потенциальных высоток, а точнее у квартир, которые в них должны появиться, уже есть несколько дольщиков.
А еще Хабиров задал жесткий вопрос Назарову, поинтересовался он причиной понедельничной пробки на въезде в Уфу со стороны аэропорта. Не успев услышать ответ глава Башкирии озвучил простой способ этого неприятного городского явления избежать.
Ни одна новость вторника не обойдется без фамилии главы. На странице Радия Хабирова жительница Уфы пожаловалась на отсутствие вакцины в одной из поликлиник. Mkset обратился в минздрав и выяснил, что если какая-то вакцина и отсутствует в Башкирии, то явно не Спутник V, его везде в достатке, а тем кому хочется уколоться однокомпонентным Спутником Лайт в минздраве напомнили, что первый компонент Спутника V и собственно Спутник Лайт это братья-близнецы, так что горевать по «Лайту», а точнее по его отсутствию, причин нет.
Вы до сих пор не рожали и не планируете, а еще и расказываете об этом детям? Тогда мы идем к вам! Точнее не мы, а правосудие — депутаты Башкирии внесли в Госдуму закон о запрете пропаганды «чайлдфри» среди детей. Пропаганду как выяснилось тлетворного явления сочли за «основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».
На сайте мэрии в среду появился любопытнейший документ о проекте лакомого квартала в центре Уфы. Помимо хайповых планов по постройке школы и детсада (а появятся они там, разумеется, в качестве аксессуаров к новым жилым домам, которые в документе тоже указаны), интересными кажутся и планы властей на улицу Октябрьской революции.
Десять творческих работников подали в суд на руководство Башкирского государственного театра оперы и балета. Сначала без работы остались 24 служителя Эвтерпы, не подписавших срочные договоры. Сейчас руководство вернуло большинство из них, но с 10 контракты так и не заключены. Некоторые оркестровые группы серьезно сократились. Например, виолончелистов осталось ровно столько, сколько необходимо для спектакля, шестеро вместо 12.
Фас Башкирии взялся за попу. За попу ежа, который является символом ресторана шотландской кухни «Mc Highlander»в самом центре Уфы. Оголенную попу ежа, слишком уж напоминающую попу человека, признали вне закона и запретили. Заведение спорить не стало и порочного ежа «зацензурило».
Деньги в небо. Стало известно (ну как стало известно, журналист Mkset как следует покопался в документах), сколько стоила куница, да не простая, а аэродинамическая, выпущенная в небо в День города в Уфе. Аэродинамическая штуковина в форме куницы взмыла в небо Уфы на открытии парка Кашкадан в этом году. В небо вместе с ней улетели почти 4 миллиона рублей.
В среду наши башкирские депутаты проект о запрете пропаганды чайлдфри в Госдуму внесли. А в четверг обнародовали инфу о санкциях в адрес тех, кто все-таки рискнет пропагандировать чуждые России ценности жизни без детей. Так, минимальный размер штрафа для физлиц составит от двух до трёх тысяч рублей. В свою очередь, максимальный размер штрафа — до 50 тысяч рублей может налагаться на юрлиц, также потенциальных нарушителей ожидает конфискация предмета административного правонарушения и запрет на ведение деятельности сроком до 90 суток.
Кстати, в дайджесте понедельника мы не рассказывали о том, как много воды оказалось не в курсовой работе студентов, а в их альма-матер. УКСиВТ затопило и студенты вместо знаний собирали воду, после чего были посланы домой, учиться дистанционно. Прокуратуре такие, хоть и вынужденные, прогулы не понравились и она выяснила, кому надо поставить «неудовлетворительно». Оказывается сотрудники занимавшейся ремонтом ООО «Реалстроймонтаж» разобрали крышу и ушли, не предусмотрев, сколько времени займут работы и главное — какая будет погода. В отношении гендиректора компании заведено дело за нарушение обязательных требований в области строительства и внесла в его адрес представление.
Сегодня в пятницу в Уфе бушевало сразу два очень резонансных, но очень разных пожара. День начался и закончился с пожара. В первом случае горел объект культурного наследия по улице Аксакова 82/2. Подобный пожар произошел в августе в памятнике на Октябрьской революции. В обоих случаях огонь унес жизни неустановленных мужчин, которые по неизвестным причинам оказались в исторических зданиях, которые обещали круглосуточно охранять.
Про непонимание и недопонимание в школах. С началом учебного года Mkset заинтересовался школьной проблематикой и к концу недели стал получать ответы на редакционные запросы. Разные темы обращений не поводы для разных ответов, по мнению профильных ведомств корень проблемы (или же проблем) заключается в том, что родители неправильно понимают педагогов или же педагоги неверно трактуют информацию полученную от руководства.
Уфимец не захотел в тюрьму и предложил сотрудникам МВД по Башкирии взятку в размере 400 тысяч рублей за прекращение в отношении него оперативно-розыскных мероприятий. Правоохранители на сделку согласились, в результате возбуждено уголовно два уголовных дела.
Вечер, причем весьма поздний, пятницы, омрачил серьезный пожар в ТЦ Меркурий в Уфе. Начался он на втором этаже первого корпуса около 21:30. По данным МЧС Башкирии, площадь возгорания около 1500 кв. м. На месте работают 78 человек и 28 единиц техники, экстренные службы. Огонь перекинулся на третий этаж. Горела и стены здания, а также кровля 2 и 3 корпусов, где находятся кинотеатр и фитнес-клуб.
Официально пострадавших и погибших нет, арендаторы и продавцы ринулись спасать товар, по словам очевидцев, некоторые зеваки занялись мародерством. По некоторым данным, в загоревшемся здании был контактный зоопарк. К счастью, животных спасли. Ситуацией с пожаром занялась региональная прокуратура.