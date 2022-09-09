Чайлдфри вне закона, судьба «свечек» вместо А-кафе и пожары в центре и на окраине Уфы

Кстати, в дайджесте понедельника мы не рассказывали о том, как много воды оказалось не в курсовой работе студентов, а в их альма-матер. УКСиВТ затопило и студенты вместо знаний собирали воду, после чего были посланы домой, учиться дистанционно. Прокуратуре такие, хоть и вынужденные, прогулы не понравились и она выяснила, кому надо поставить «неудовлетворительно». Оказывается сотрудники занимавшейся ремонтом ООО «Реалстроймонтаж» разобрали крышу и ушли, не предусмотрев, сколько времени займут работы и главное — какая будет погода. В отношении гендиректора компании заведено дело за нарушение обязательных требований в области строительства и внесла в его адрес представление.