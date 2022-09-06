«Я не буду отвечать за вас»: Хабиров допустил, что вместо А-кафе в Уфе построят дома

«Вы занимайтесь этим вопросом. К людям вы будете ходить, не я. Это вы выдали разрешение, вы и будете заниматься. Если есть нарушения, надо доказывать в суде. Если вы все упустили — значит, дом построим», — сказал он, обращаясь к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, на совещании в правительстве во вторник, 6 сентября.
Как сообщалось ранее, на месте снесенного А-кафе спроектирован 25-этажный ЖК The Prime, состоящий из двух секций. Между тем местные жители выступают против этой стройки, отмечая недостаточность социальной инфраструктуры в этом районе. Также они указывают на близость застройки к памятнику архитектуры — зданию уфимского цирка.
По словам главы Уфы, нарушения в предоставлении разрешения на строительства, действительно, есть. Так, например, изменение вида разрешенного использования произошло без публичного обсуждения. Кроме того, с нарушениями застройщику был предоставлен дополнительный земельный участок. Третье, что беспокоит сити-менеджера — зона охраны госцирка была уменьшена. Мэрия пытается отозвать разрешение на строительство через суд.
Последнее отредактированное продление на строительство, по словам Мавлиева, согласовал экс-замначальника Главархитектуры Муслимов. Между тем, подчеркнул Хабиров, отвечать за это все равно будет нынешнее руководство администрации.
«А не так, что ваш Муслимов выдал, вы его уволили. А предприниматель получил разрешение. Это было изначально неправильно», — подчеркнул он.
Ранее, отметил глава региона, он предлагал передать на уровень правительства полномочия на выдачу разрешений на строительство, однако муниципалитеты с этим не согласились. Теперь, в связи с появлением такой проблемы, вопрос может быть вновь поднят.
Глава Башкирии потребовал «разобраться в судьбе этого дома». По его данным, ситуация осложняется тем, что квартиры в этом жилом комплексе уже купили «шесть или семь» дольщиков. Если ситуация не разрешится, число обманутых дольщиков может увеличиться, предостерег он муниципальные власти.
Занимаясь проблемой дольщиков, «в душе выражаюсь нецензурными словами», сказал Хабиров.