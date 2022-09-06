«Я не буду отвечать за вас»: Хабиров допустил, что вместо А-кафе в Уфе построят дома

«Вы занимайтесь этим вопросом. К людям вы будете ходить, не я. Это вы выдали разрешение, вы и будете заниматься. Если есть нарушения, надо доказывать в суде. Если вы все упустили — значит, дом построим», — сказал он, обращаясь к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, на совещании в правительстве во вторник, 6 сентября.