В Башкирии нашли 400 000 нелегалов

Posted 30 сентября, 19:07
Published 30 сентября, 19:07
Modified 30 сентября, 21:51
Updated 30 сентября, 21:51
В Башкирии подвели итоги работы по выводу граждан из теневого сектора экономики. Если верить данным властей, с 2014 года в Башкирии «нелегалами» быть перестали более 400 тысяч человек.
Так, к концу августа 2024 года от неформальной занятости отказались 26 тысяч граждан, а за весь 2023 год — 35,5 тысяч.
Ведомство отчиталось и о «финансовом итоге» от борьбы с трудовыми отношениями на основании устного договора — он составил ₽5 млрд.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимец попытался дать взятку силовику, но был задержан на месте преступления.
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