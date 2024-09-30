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Posted 30 сентября, 19:07

Published 30 сентября, 19:07

Modified 30 сентября, 21:51

Updated 30 сентября, 21:51

В Башкирии нашли 400 000 нелегалов

В Башкирии нашли 400 000 нелегалов

30 сентября 2024, 19:07
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Башкирия
О сокращении числа нелегалов отчитались в Минтруда Республики Башкортостан в понедельник, 30 сентября.

В Башкирии подвели итоги работы по выводу граждан из теневого сектора экономики. Если верить данным властей, с 2014 года в Башкирии «нелегалами» быть перестали более 400 тысяч человек.

Так, к концу августа 2024 года от неформальной занятости отказались 26 тысяч граждан, а за весь 2023 год — 35,5 тысяч.

Ведомство отчиталось и о «финансовом итоге» от борьбы с трудовыми отношениями на основании устного договора — он составил ₽5 млрд.

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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимец попытался дать взятку силовику, но был задержан на месте преступления.

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