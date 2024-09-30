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Posted 30 сентября, 19:56

Published 30 сентября, 19:56

Modified 30 сентября, 21:47

Updated 30 сентября, 21:47

Более 3000 детей оказались в опасности в Башкирии

Более 3000 детей оказались в опасности в Башкирии

30 сентября 2024, 19:56
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Башкирия
Тревожными данными поделилось башкортостанское управление Роспотребнадзора в понедельник, 30 сентября.

Согласно статистике надзорного ведомства, с начала 2024 года в медучреждения Республики за помощью из-за клещей обратились более 8,4 тысячи человек, среди них — 3,1 тыс. несовершеннолетних.

Всего медики сняли более 10 тысяч клещей. Энцефалит в этом году не обошёл регион — опасную болезнь подхватили 19 человек в Башкирии. Кроме того, на территории Республики зафиксировали 22 подтверждённых случая боррелиоза.

В Башкирии недовольны «совдепом» в больницах
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Ранее Mkset сообщал о том, что по соцсетям прокатилась волна недовольства разрухой в одной из башкирских больниц.

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