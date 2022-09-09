Очевидцы сообщили о воровстве шуб и мародерстве при пожаре в ТЦ «Меркурий» в Уфе

Очевидцы сообщили о воровстве шуб и мародерстве при пожаре в ТЦ «Меркурий» в Уфе
Очевидцы сообщили о воровстве шуб и мародерстве при пожаре в ТЦ «Меркурий» в Уфе
Вчера, 23:31ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
На кадрах мужчины с шубами в руках бегут прочь от торгового центра, где на площади 1500 кв. м. бушует пожар.

В распоряжение Mkset попало видео, на котором некие лица, идентифицировать личности которых не представляется возможным, хватали дорогостоящие товары, а именно шубы, и бежали прочь от торгового центра.

Есть и другие видео, на которых люди выносят товары и бросают их в кучу перед ТЦ, а затем вновь бегут в ТЦ, судя по всему это арендаторы, которые пытались спасти от огня свои товары.

Видео:Mkset.ru

Позже арендаторы сообщили о том, что некие граждане без разбора хватали все, что попадалось им под руку имело какую-то ценность и бежали с похищенным прочь.

В соцсетях и телеграм-каналах продолжают появляться видео на которых некие граждане заходят в помещение торгового центра и выносят из него товары, которые попадаются на их пути. Авторы видео называют их мародерами. На видео продавцы снимают незваных гостей на телефоны и предупреждают, что их поступки снимают камеры.

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