Жители Башкирии сообщили об отсутствии вакцины «Спутник V» от COVID-19

Речь идет не только о районах, но и о столице республики, об отсутствии вакцин в поликлинике № 5 в Уфе заявила Ирина Киреева на странице в соцсети Радия Хабирова 5 сентября.

На странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсети стали появляться гневные сообщения об отсутствии вакцины от коронавирусной инфекции в поликлиниках Уфы. Разгневанная жительница Уфы Ирина Киреева жалуется главе Башкирии на отсутствие вакцины в поликлинике № 5. Женщина негодует и хочет знать «кто отвечает персонально». Однако в своем гневном комментарии она не указывает какой именно вакцины нет, по ее данным, в указанной поликлинике. В ответ на гнев уфимки официальный представитель Минздрава Тагир Гизатуллин обещает уточнить информацию о наличии вакцины и дать ответ до 9 сентября. Mkset же обратился за комментариями в пресс-службу минздрава Башкирии и смог получить ответ оперативнее. Так, по данным ведомства, вакцина от коронавируса «Спутник V» в республике и, в частности, в Уфе есть, причем во всех районах. Эта же информация подтверждается в чат-боте, в котором указывается и наличие и количество доз вакцины в том или ином медицинском учреждении. Однако в Башкирии, как собственно и по всей России, нет вакцины «Спутник Лайт», которую раньше позиционировали как рекомендованную для ревакцинации. Она еще весной перестала поставляться регионам федеральным центрам. Но это не значит, что желающие вакцинироваться однокомпонентной вакциной не смогут этого сделать. Как заверили в пресс-службе Минздрава Башкирии, желающие ревакцинироваться однокомпонентной вакциной могут смело использовать первый компонент вакцины Спутник V, так как он идентичен вакцине «Спутник Лайт».

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