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Ирина Деревянчук

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Сегодня
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Автор привел в пример мобилизованных из Стерлитамака, которые, с его слов, гумпомощь получают, и попросил помощи и от Уфы на странице у Радия Хабирова 26 октября.
Сегодня, 17:33
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
На запись с призывом поучаствовать в сборе одежды, медикаментов и продуктов обратили внимание СМИ, однако она была стерта из группы профбюро в соцсетях 26 октября.
Сегодня, 15:18
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Прямая линия с руководителем республики состоится в 19 часов 27 октября.
Сегодня, 14:48
Из Уфы можно будет улететь в китайский Урумчи, в тайский Пхукет и узбекский Самарканд
Организовать данные рейсы разрешила Росавиация, со ссылкой на ведомство сообщил “Башинформ” 26 октября.
Сегодня, 12:26
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44
В мэрии Уфы создадут еще одну службу, которая займется техобеспечением к 450-летию
Сегодня, 11:05
Жителей Башкирии научат стрелять из боевого оружия на специальном полигоне Первушино
Сегодня, 10:32
Жители Башкирии смогут быстрее использовать маткапитал
У жителей Башкирии отпала необходимость обращаться в Пенсионный фонд, чтобы использовать маткапитал на покупку жилья в кредит, сообщил «Башинформ» со ссылкой на ПФР по Башкирии.
Сегодня, 09:57
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Вчера
Проблемы IT в Башкирии, подробности убийства матерью дочери и много о мобилизации
Вчера, 22:07
Очевидцы засняли пожар близ железнодорожного вокзала Уфы
Официальные комментарии по ситуации появятся позже, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 25 октября.
Вчера, 21:16
Столовую Минсельхоза Башкирии, являющуюся ОКН, готовы отремонтировать за 40,3 млн руб
Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок 24 октября.
Вчера, 20:46
Студентов института права БашГУ призвали помочь в сборе вещей для солдат из Башкирии
Полный список вещей, которые можно принести в пункт сбора опубликован на странице профбюро института 25 октября.
Вчера, 20:22
В 2022 году Башкирия выделит 2,5 млрд рублей на восстановление Луганской области
О том каким образом Башкирия помогает Луганску и области на своей странице в соцсетях рассказал депутат Курултая Рустам Хафизов в соцсетях 23 октября.
Вчера, 19:50
Вице-премьер Марзаев обрадовал уфимцев известием о сроках реконструкции цирка в Уфе
Алан Марзаев заявил, что корректировки проектно-сметной документации должны завершить в 2022 году, о чем сообщил на своей странице в соцсети 25 октября.
Вчера, 18:56
В ходе спецоперации погиб доброволец-шаймуратовец из Башкирии Рифкат Ибрагимов
О гибели добровольца Ибрагимова и о времени прощания с ним сообщили в официальной группе Зианчуринского района в соцсетях 24 октября.
Вчера, 18:40
ДТП на трассе в горах и 10-сантиметровый покров — Башкирию накрыло первым снегом
Снег в существенных количествах выпал в республике, и принес не только радость, став поводом ДТП на трассе в Белорецком районе 25 октября.
Вчера, 18:17
Вице-спикер Курултая заявил, что осенний призыв в Башкирии никак не связан с СВО
Вчера, 17:37
Полпреду Путина в ПФО Игорю Комарову рассказали о проблемах IT-сферы в Башкирии
Региону необходимо ликвидировать дефицит квалифицированных специалистов в сфере госуправления, заявил спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев на заседании 25 октября.
Вчера, 16:36
Башкирия признала ряд проблем, тормозящих процесс цифровой трансформации парламентов
О цифровизации работы властей говорил на заседании с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев 25 октября.
Вчера, 15:44