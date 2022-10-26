Ирина Деревянчук

Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы

Автор привел в пример мобилизованных из Стерлитамака, которые, с его слов, гумпомощь получают, и попросил помощи и от Уфы на странице у Радия Хабирова 26 октября.