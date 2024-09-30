Путин вручил медаль уфимскому чиновнику

Posted 30 сентября, 19:49
Published 30 сентября, 19:49
Modified 1 октября, 08:30
Updated 1 октября, 08:30
Согласно тексту приказа, заместитель уфимского градоначальника Владимир Жебровский удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Ранее аналогичную государственную награду получил и начальник городской администрации Ратмир Мавлиев. Кроме того, за заслуги в области физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу удостоили звания «Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации» тренера-преподавателя спортивной школы «Буревестник» Бирского района Зуфара Ситдикова.
Всего в документе, опубликованном в понедельник, 30 сентября — 26 страниц с именами лиц, получивших награды и высокие звания за свои заслуги.
Ранее Мавлиев публиковал в соцсетях свою реакцию на включение его в топ-5 российских мэров. На свой успех сити-менеджер отреагировал крайне сдержанно.
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