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Posted 30 сентября, 19:49

Published 30 сентября, 19:49

Modified 1 октября, 08:30

Updated 1 октября, 08:30

Путин вручил медаль уфимскому чиновнику

Путин вручил медаль уфимскому чиновнику

30 сентября 2024, 19:49
Фото: мэрия Уфы
Вслед за уфимским мэром Президент России обратил внимание на подчинённого сити-менеджера, следует из документа за подписью главы государства от понедельника, 30 сентября.

Согласно тексту приказа, заместитель уфимского градоначальника Владимир Жебровский удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Ранее аналогичную государственную награду получил и начальник городской администрации Ратмир Мавлиев. Кроме того, за заслуги в области физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу удостоили звания «Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации» тренера-преподавателя спортивной школы «Буревестник» Бирского района Зуфара Ситдикова.

Всего в документе, опубликованном в понедельник, 30 сентября — 26 страниц с именами лиц, получивших награды и высокие звания за свои заслуги.

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Ранее Мавлиев публиковал в соцсетях свою реакцию на включение его в топ-5 российских мэров. На свой успех сити-менеджер отреагировал крайне сдержанно.

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