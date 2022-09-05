Московский суд арестовал «родственника» главы Башкирии Радия Хабирова

Стало известно, что в Москве Никулинскй суд арестовал 45-летнего бизнесмена Романа Бабояна. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, мужчине заочно было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. После чего бизнесмен был объявлен в межгосударственный розыск и в пятницу был задержан полицией в Москве. К слову, по информации издания, Роману Бабоян предъявили обвинение и по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
Все дело в том, что 45-летний бизнесмен пытался возбудить в отношении знакомого предпринимателя уголовное дело. Для этого он два года назад обратился в Никулинский районный суд Москвы с иском о взыскании со знакомого 8 миллиардов рублей. Свои слова Роман Бабоян подкреплял договором займа на 150 миллионов рублей, который был заключен в 2017 году и помимо указанной суммы бизнесмен потребовал и неустойку по долгу на сумму более 7,6 миллиарда рублей.
Примечательно, что в 2021 году первая инстанция иск удовлетворила, однако после решение было обжаловано в Мосгорсуде. Так, судебная коллегия отправила договор займа на экспертизу в Российский федеральный центр судебной экспертизы Минюста России, по результатам которой документ был признан подложным. Подтверждает это и вторая проверка.
В частности, экспертиза показала, что договор беспроцентного займа был изготовлен путем монтажа — к уже имеющемуся печатному тексту с подписями и рукописными записями на лицевой стороне был допечатан текст.
Ранее представлявший интересы Романа Бабояна в гражданских процессах адвокат Геннадий Удунов в беседе с «Ъ» предположил, что мужчину никто не преследует, уголовное дело в его отношении не возбуждалось и в розыск его не объявляли. Он также уверен, что в отношении Бабояна совершается провокация.
Как сообщил «Ъ» адвокат Исмаил Салпагаров, который представляет в деле интересы потерпевшего, в отношении Романа Бабоянова было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» на основании материалов, поступивших из Мосгорсуда.
Примечательно, сам Роман Бабоян утверждает, что является родственником главы Башкирии Радия Хабирова, в частности, он называет себя старшим братом Каринэ Хабировой.