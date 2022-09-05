На ремонт треснувшей дороги в Башкирии выделили 45 миллионов рублей

Напомним, что накануне в сети появились кадры с автомобильной дороги Бирск — Тастуба, которая пошла гигантскими трещинами. К слову, трещины оказались настолько глубокими, что в них по пояс поместился человек. Примечательно, что дорога до сих пор находится в процессе ремонтных работ, а конкретно данный участок дороги, по словам автором видеоролика, работы проводились совсем недавно. Между тем, открытие движения по новой трассе Бирск — Тастуба — Сатка намечалось на последний месяц 2022 года.