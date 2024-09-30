Заключённый из Уфы погиб на СВО

Напомним, потасовка с трагическим исходом случилась в апреле 2024 года. Как сообщал Mkset, конфликт затеяли в одном из дворов — местный житель выходил из дома и заметил компанию, приставшую к автомобилю его соседа. Уфимец попытался «шугануть» хулиганов и пустил в ход кулаки, в ответ — получил ножевой удар от 19-летнего юноши.