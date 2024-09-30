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Posted 30 сентября, 20:16

Published 30 сентября, 20:16

Modified 30 сентября, 21:49

Updated 30 сентября, 21:49

Заключённый из Уфы погиб на СВО

Заключённый из Уфы погиб на СВО

30 сентября 2024, 20:16
Фото: 1MI
В ходе спецоперации получил смертельное ранение один из зачинщиков смертельной поножовщине в уфимском «Инорсе», сообщает проект «Честный репортаж».

Напомним, потасовка с трагическим исходом случилась в апреле 2024 года. Как сообщал Mkset, конфликт затеяли в одном из дворов — местный житель выходил из дома и заметил компанию, приставшую к автомобилю его соседа. Уфимец попытался «шугануть» хулиганов и пустил в ход кулаки, в ответ — получил ножевой удар от 19-летнего юноши.

В августе 2024 года Telegram-каналы сообщали, что виновник убийства подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. Такую информацию давали родственники убитого в ходе стычки мужчины. Сейчас сообщается, что в ходе боёв молодой человек погиб.

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