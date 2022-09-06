Хабиров и Назаров придумали, как избавить Уфу от пробок по понедельникам и пятницам

Хабиров и Назаров придумали, как избавить Уфу от пробок по понедельникам и пятницам
Хабиров и Назаров придумали, как избавить Уфу от пробок по понедельникам и пятницам
Вчера, 14:52ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Понадобится приобрести один или несколько квадрокоптеров, однако как именно они будут противодействовать пробкам Хабиров не раскрыл в ходе оперативки правительства Башкирии 6 сентября.

После доклада на оперативке в правительстве Башкирии первого замминистра транспорта Виктора Жулькова Радий Хабиров задал весьма острый вопрос коллегам. Он поинтересовался, могут ли ему объяснить, почему вчера, в понедельник 5 сентября, на трассе от аэропорта образовалась полуторачасовая пробка.

— Не знаете, Андрей Геннадьевич? — конкретно адресовал вопрос Хабиров.

Назаров на вопрос ответил и объяснил, что причиной стала крупная авария. В ответ Хабиров предложил приобрести несколько квадрокоптеров, которые будут с воздуха наблюдать за движением автомобилей, в особенности в начале и в конце рабочей недели. Судя по всему, именно наблюдение с воздуха должно добавить уфимцам и гостям столицы культуры вождения, на недостаток которой вчера посетовал в своем телеграм-канале министр транспорта Башкирии Александр Булушев.

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