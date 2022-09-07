Мэрия Уфы переводит дома на исторической улице Октябрьской революции в нежилой фонд

Мэрия Уфы переводит дома на исторической улице Октябрьской революции в нежилой фонд
Мэрия Уфы переводит дома на исторической улице Октябрьской революции в нежилой фонд
Сегодня, 15:43ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
Стало известно о планах города на большой «квартал» в самом центре, что именно появится в Уфе «знают» проекты планировки и межевания, размещенные на сайте мэрии Уфы 7 сентября.

Стало известно о планах городской администрации на планировку и межевание сразу четырех кварталов в Кировском районе в самом центре Уфы. Речь идет о достаточно большой территории, участок которой образуют улицы Ленина, Коммунистической, проспектом Салавата Юлаева, Пушкина, Цюрупы, а также историческая улица Октябрьской революции.

Об улице Октябрьской революции, исторические дома по которой, к сожалению, периодически горят, хочется сказать отдельно. Городские власти хотят изменить назначение расположенных по улице Октябрьской революции домов, а именно перевести дома из жилого фонда в нежилой. Такая мера позволит в будущем размещать на улице, которой власти пророчили будущее Арбата, административные и общественные объекты.

Не забыли в уфимской администрации и об объектах соцкультбыта, в соответствии с опубликованном документом на указанной территории должны появиться детский сад, вмещающий 70 детей и школа почти на 500, а точнее на 470 детей. Надо полагать, что школу и детсад построят не просто так, а для двух домов, которые там же намереваются возвести власти. Для жилых домов запланировано и строительство подземного паркинга.

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