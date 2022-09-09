В Башкирии силовики задержали полицейских за получение взятки в 400 тысяч рублей

В Башкирии силовики задержали полицейских за получение взятки в 400 тысяч рублей
В Башкирии силовики задержали полицейских за получение взятки в 400 тысяч рублей
Сегодня, 10:01ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Местный житель предложил сотрудникам МВД по Башкирии взятку в размере 400 тысяч рублей за прекращение в отношении него оперативно-розыскных мероприятий. Возбуждено уголовно два уголовных дела.

В Башкирии сотрудники полиции потребовали у уфимца взятку в размере 400 тысяч рублей за прекращение в отношении него оперативно розыскных-мероприятий, которые были направлены на проверку его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и привлечения его к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, в отношении оперуполномоченных возбуждено два уголовных дела по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Видео задержания сотрудников полиции.
Видео:УФСБ по РБ

Задержание оперуполномоченных отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков проводилось сотрудниками УФСБ по РБ. Отмечается, что на данный момент полицейские помещены под домашний арест.

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Между тем, в МВД по РБ проводятся служебные проверки. В случае, если вина оперуполномоченных будет доказала, то их также ждёт увольнение из органов.

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