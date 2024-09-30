Следователи нашли малолетних обидчиков старика в Башкирии

Напомним, записи с места происшествия ранее публиковали Telegram-каналы. Как сообщалось, толпа подростков вступила в конфликт с пожилым горожанином. Недолгая словесная перепалка с хулиганами вскоре переросла в стычку — молодые люди по одному подходили и наносили жестокие удары старику, пока не повалили его с ног. Вскоре после публикаций было возбуждено уголовное дело.