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Posted 30 сентября, 20:26

Published 30 сентября, 20:26

Modified 30 сентября, 21:47

Updated 30 сентября, 21:47

Следователи нашли малолетних обидчиков старика в Башкирии

Следователи нашли малолетних обидчиков старика в Башкирии

30 сентября 2024, 20:26
Фото: Readovka / Telegram
Сюжет
Башкирия
В Октябрьском нашли «героев» жестоких кадров с нападением на пенсионера, сообщили в пресс-службе башкортостанского управления Следственного комитета.

Напомним, записи с места происшествия ранее публиковали Telegram-каналы. Как сообщалось, толпа подростков вступила в конфликт с пожилым горожанином. Недолгая словесная перепалка с хулиганами вскоре переросла в стычку — молодые люди по одному подходили и наносили жестокие удары старику, пока не повалили его с ног. Вскоре после публикаций было возбуждено уголовное дело.

Впрочем, согласно данным СК, пострадавший — не пенсионер, а 40-летний мужчина. Тем не менее следствие подтвердило версии причин конфликта. Согласно заключению, поводом для драки стало замечание горожанина в адрес компании подростков.

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