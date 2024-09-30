Следователи нашли малолетних обидчиков старика в Башкирии

Posted 30 сентября, 20:26
Published 30 сентября, 20:26
Modified 30 сентября, 21:47
Updated 30 сентября, 21:47
Напомним, записи с места происшествия ранее публиковали Telegram-каналы. Как сообщалось, толпа подростков вступила в конфликт с пожилым горожанином. Недолгая словесная перепалка с хулиганами вскоре переросла в стычку — молодые люди по одному подходили и наносили жестокие удары старику, пока не повалили его с ног. Вскоре после публикаций было возбуждено уголовное дело.
Впрочем, согласно данным СК, пострадавший — не пенсионер, а 40-летний мужчина. Тем не менее следствие подтвердило версии причин конфликта. Согласно заключению, поводом для драки стало замечание горожанина в адрес компании подростков.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]