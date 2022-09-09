Власти обвинили учителя в принуждении изучать башкирский после жалоб родителей

В городской школе № 23 родителям сообщили, что с этого учебного года все ученики обязаны выбрать башкирский. В городском управлении образования объяснили, кто виноват.

В Управлении образования Салавата сообщили, что на самом деле башкирский язык в школах изучается добровольно — если родители написали заявление с просьбой организовать обучение по этому предмету. По мнению властей, учитель не так все объяснил. «Изучать башкирский язык или родной язык можно, исходя из выбора (по заявлению). Классный руководитель МБОУ СОШ № 23 Салавата некорректно объяснил родителям (законным представителям) информацию об учебном плане и праве выбора языка», — прокомментировала Mkset начальник городского отдела образования Марина Вишева. Вишева так же сообщила, что родители должны написать заявление на выбор родного языка при переходе на уровень образования (в пятый класс) или при приеме в школу. Что касается нового образовательного стандарта, то на него с 1 сентября переходят первые и пятые классы. При этом родители могут попросить перевести детей на обновленный ФГОС, написав соответствующее заявление, а могут и не попросить. Кроме того, вопрос о переходе на новый ФГОС решается общеобразовательной школой, «исходя из имеющихся ресурсов». Как сообщалось ранее, педагог школы № 23 Салавата отправил в классный чат сообщение о том, что башкирский язык обязателен для изучения с первого по 11 класс «по новому стандарту в сфере образования». В нем также подчеркивалось, что изучение башкирского языка «будет являться обязательным предметом, таким же, как математика и русский» во всех школах города. Интересно, что в большинстве случаев, когда родители жалуются на школьные поборы или другие нарушения прав, на свои обращения они получают похожие. В письмах, как правило, контролирующие органы сообщают, что или родители не так поняли ситуацию, или педагоги неправильно им объяснили.

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