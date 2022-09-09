В Уфе в очередной раз сгорел дом рядом с памятником архитектуры

Напомним, что в минувшее воскресенье в Уфе во второй раз загорелся дом, который также находится в непосредственной близости от объекта культурного наследия — «Усадьбы Лапиной» по адресу улица Октябрьской революции 23/1. В первый раз пожар произошел 13 августа, тогда также в ходе тушения был обнаружен труп неизвестного мужчины.