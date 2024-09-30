Вице-премьеру Башкирии грозит «Лефортово»

По данным источника «Честного Репортажа», Алана Марзаева доставили в следственный изолятор и допросили в рамках уголовного дела. Известно, что дело о коррупции в высших эшелонах власти Башкирии расследует Центральный аппарат Следственного комитета России. В статусе задержанного Алан Марзаев может пробыть до 72 часов. Не исключено, что уже завтра следствие ходатайствует об аресте, после предъявления вице-премьеру обвинения. В случае удовлетворения требования судом, Алан Марзаев отправится в столичное «Лефортово» — главное СИЗО Москвы.