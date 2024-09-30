Вице-премьеру Башкирии грозит «Лефортово»

Posted 30 сентября, 18:09
Published 30 сентября, 18:09
Modified 30 сентября, 18:11
Updated 30 сентября, 18:11
Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Республики Башкортостан Алан Марзаев ближайшие трое суток проведет в следственном изоляторе, сообщает Telegram-канал «Честный репортаж». Напомним, высокопоставленного политики задержали утром в понедельник, 30 сентября. Мужчину силовики забрали прямо их его частного дома в Башкирии.
Как позже сообщила пресс-служба Следкома России, Алан Марзаев причастен к широкомасштабному взяточничеству в сфере дорог и транспорта Башкирии. Следователи считают, что вице-премьер Правительства Башкирии получил ₽37 млн за общее покровительство интересов определённых бизнесменов в сфере государственных закупок. Взятки для Марзаева якобы носил занимавший должность министра транспорта Республики Башкортостан Александр Клебанов. Этот чиновник был задержан 7 мая 2024 года.
По данным источника «Честного Репортажа», Алана Марзаева доставили в следственный изолятор и допросили в рамках уголовного дела. Известно, что дело о коррупции в высших эшелонах власти Башкирии расследует Центральный аппарат Следственного комитета России. В статусе задержанного Алан Марзаев может пробыть до 72 часов. Не исключено, что уже завтра следствие ходатайствует об аресте, после предъявления вице-премьеру обвинения. В случае удовлетворения требования судом, Алан Марзаев отправится в столичное «Лефортово» — главное СИЗО Москвы.
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