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Posted 30 сентября, 18:09

Published 30 сентября, 18:09

Modified 30 сентября, 18:11

Updated 30 сентября, 18:11

Алана Марзаева отправили в изолятор

Вице-премьеру Башкирии грозит «Лефортово»

30 сентября 2024, 18:09
Фото: https://t.me/alanmarzaev

Алана Марзаева отправили в изолятор

Сюжет
Башкирия
Алана Марзаева задержали на трое суток в рамках расследования уголовного дела о взятке в ₽37 млн, сообщает СК России.

Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Республики Башкортостан Алан Марзаев ближайшие трое суток проведет в следственном изоляторе, сообщает Telegram-канал «Честный репортаж». Напомним, высокопоставленного политики задержали утром в понедельник, 30 сентября. Мужчину силовики забрали прямо их его частного дома в Башкирии.

Как позже сообщила пресс-служба Следкома России, Алан Марзаев причастен к широкомасштабному взяточничеству в сфере дорог и транспорта Башкирии. Следователи считают, что вице-премьер Правительства Башкирии получил ₽37 млн за общее покровительство интересов определённых бизнесменов в сфере государственных закупок. Взятки для Марзаева якобы носил занимавший должность министра транспорта Республики Башкортостан Александр Клебанов. Этот чиновник был задержан 7 мая 2024 года.

По данным источника «Честного Репортажа», Алана Марзаева доставили в следственный изолятор и допросили в рамках уголовного дела. Известно, что дело о коррупции в высших эшелонах власти Башкирии расследует Центральный аппарат Следственного комитета России. В статусе задержанного Алан Марзаев может пробыть до 72 часов. Не исключено, что уже завтра следствие ходатайствует об аресте, после предъявления вице-премьеру обвинения. В случае удовлетворения требования судом, Алан Марзаев отправится в столичное «Лефортово» — главное СИЗО Москвы.

Вице-премьера Башкирии задержали за взятку в ₽37 млн: ему грозит штраф от ₽2,5 млрд
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