«Десять негритят»: В Башкирском оперном театре массово увольняют артистов оркестра

Сначала без работы остались 24 музыкантов БГТОиБ, не подписавших срочные договоры. Сейчас руководство вернуло большинство из них, но с 10 контракты так и не заключены. Некоторые оркестровые группы серьезно сократились. Например, виолончелистов осталось ровно столько, сколько необходимо для спектакля, шестеро вместо 12. «Запасных» нет — если кто-то заболеет, как будет играть оркестр? Ко всему прочему без контрактов остались опытные артисты, в том числе — те, что «вели» за собой свои группы и играли сольные партии. Заменить их будет не так просто.
Все началось с того, что творческих работников перевели на срочные договора. Случилось это еще в 2018 году. Уже тогда эти контракты со сроком действия настораживали. Обычно такие договоры подписывают с сезонными или нанятыми на какое-то мероприятие работниками или когда, например, для определенной постановки нужен актер с уникальным тембром голоса или владеющий каким-то особым инструментом. Оркестр же нужен на каждой театральной постановке: он обслуживает балетную и оперную труппу, а также хор. Но тогда в администрации театра заявили, что заключение срочных договоров станет основанием для повышения зарплаты сотрудникам.
«Действительно, сначала в договорах прописали такие пункты. Но потом, когда пришло время перезаключать их, положительные моменты из документов у многих артистов исчезли», — рассказали Mkset музыканты оркестра.
Свои имена они попросили не называть.
В 2020 году договоры перезаключили на новый срок. Тогда, в «ковидное лето», артисты были вынуждены подписать бумаги — театры не работали, и было непонятно, что будет дальше. Контракты двухлетние — летом этого года подошел новый срок. В это время несколько артисты создали свой профсоюз для решения текущих проблем. К тому моменту у многих артистов в контрактах не осталось ничего от былых плюсов. Кроме того, из пунктов документа вылезли жирные «минусы». Так, в контракты внесли категории, указанные в штатном расписании. Но должности не прописали и с должностными инструкциями не ознакомили. То есть труд наиболее квалифицированных артистов, которые «ведут» свои группы, совмещают игру на двух инструментах и несут повышенную нагрузку, оплачивается не всегда в полном объеме, как должно быть. Дело здесь не только в оплате — для театрального оркестра субординация имеет очень большое значение. Если ее нет — музыканты не смогут играть слаженно.
Оркестр просил предусмотреть компенсационные выплаты: если музыкант играет на двух инструментах, за это полагается надбавка. Музыканты ставили вопрос о пересмотре аттестации рабочих мест и определении вредности труда, за которую полагается доплата. Например, в Большом театре (а также в театрах Новосибирска и Самары) она предусмотрена. Ранее в БГТОиБ официально зафиксировано два случая профессионального заболевания у пианиста и струнника оркестра — у них зафиксировали потерю трудоспособности и/или установили инвалидность. Между тем проведенная в 2019 году аттестация установила, что условия работы в оперном театре улучшились — вредности нет.
Также музыканты попросили установить нормирование труда. Наконец, платить за амортизацию инструментов. Так, напримео, струнных инструментов у театра нет, и артисты привозят на спектакли и репетиции со своими. А кроме того — закупать расходники (трости, струны, волос, канифоль, очистители, масла).
По словам представителей профсоюза, первоначально директор театра Ильмар Альмухаметов пообещал обсудить все предложенные условия, но после отпуска, однако в итоге артистов так и не принял и не выслушал. Назначенная перед отпуском встреча с «бунтарями» не состоялась, а потом их просто перестали пускать в здание. Формальной причиной стал истекший срок контрактов.
«Охране даже велели вызывать полицию, если мы попытаемся пройти. А ведь у нас там остались личные вещи», — рассказывают артисты.
Дошло до абсурда: чтобы вернуть личный инструмент, развернули целую спецоперацию.
«Попросили работавшую в театре дочь одной из коллег передать через окно. И то прибежал охранник — что это вы через окно передаете? Потом пришлось писать объяснительную — директор вдруг забеспокоился, не принадлежит ли инструмент театру, хотя у театра, насколько нам известно, всего одна скрипка, все музыканты-струнники возят личные инструменты», — рассказали члены профсоюза.
В разговорах с администрацией просили и стулья — в оркестровой яме они настолько старые, что страшно садиться, говорят артисты.
«У нас был случай, когда в оркестровую яму во время спектакля зашли пианистка и присела на стул. А он с треском развалился под ней — пришлось уползать на четвереньках», — вспоминают они.
Таких «мелочей» было много. Вроде бы по отдельности каждая из них — не так существенна, но из всего этого вырос достаточно серьезный конфликт с работодателем.
«Мы ведь изначально не просили ничего сверхъестественного. Сразу предложили — если пока нет финансирования, то давайте решим те вопросы, на которые дополнительные деньги не требуются. Хотя бы просто привести кадровые документы в порядок. Ведь от формулировок в трудовых и договорах зависит пенсия артистов. Например, духовикам положена льготная пенсия, но пенсионный фонд откажет в ее назначении, если должность указана не точно. Одна из сотрудниц уже не смогла выйти на пенсию из-за неправильно указанной должности», — объясняют музыканты-струнники.
По словам мятежников — «десяти негритят», как они сами себя назвали — им сообщили, что, раз контракты не подписаны, у театра появились вакансии. И он готов рассмотреть их кандидатуры на свободные должности… по итогам конкурса — сначала нужно прислать видеозапись своей игры, затем, на втором этапе, пройти оффлайн-прослушивание. Это вызвало недоумение — к чему устраивать конкурс, если артисты служили в театре по 20-30 лет и до сих пор всех устраивали, к тому же все они прошли аттестацию всего два с половиной года назад и еще как минимум два года подтверждать свою квалификацию нет необходимости?
Артисты признаются: такое отношение стало для них неприятной неожиданностью. У многих с театром связана вся жизнь, есть семейные пары, дети — тоже связаны с музыкой, работают в оперном или учатся в музыкальной школе, музыкальном или хореографическом училище…
Проблема и в том, что найти замену артистам будет непросто: новых кадров не так много, особенно таких, кто «вольется» в коллектив. Приезжие из других регионов и государств, как показывает опыт, надолго в оперном не задерживаются - в Уфе, в отличие от неугодных работников, их ничто не держит.
Десять музыкантов уверены, что теперь, когда они заявили о своих правах, руководитель театра уже не предложит им вернуться в коллектив. Поэтому готовятся доказывать свою правоту в суде.
Mkset направит в БГТОиБ запрос на комментарий в ближайшее время.