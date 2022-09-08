Прокуратура нашла виновного в потопе в колледже УКСИВТ в Уфе

Прокуратура обратила внимание на многочисленные публикации СМИ о потопе и заинтересовалась причинами затопления учебного заведения и выяснила, что ООО «Реалстроймонтаж», который выполнял ремонтные работы на крыше колледжа крышу разобрала, но не предусмотрела, сколько времени займут работы и главное — какая будет погода, пока капитально разобранная крыша будет разобрана. Из-за этих просчетов подрядчика капремонта крыши «осадки в виде дождя проникли в помещения и причинили ущерб имуществу колледжа».