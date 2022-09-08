Прокуратура нашла виновного в потопе в колледже УКСИВТ в Уфе

Прокуратура нашла виновного в потопе в колледже УКСИВТ в Уфе
Прокуратура нашла виновного в потопе в колледже УКСИВТ в Уфе
Сегодня, 15:29ОбществоИрина ДеревянчукФото: Телеграм-канал @UFA_RB
Причину потопа в УКСиВТе, с которого началась первая учебная неделя, назвали в пресс-службе прокуратуры Башкирии 8 сентября.

5 сентября для школьников и студентов началась первая полноценная учебная неделя, но студенты Уфимского колледжа статистики и вычислительной техники придя на пары буквально поплыли — ливень в ночь с воскресенья на понедельник затопил кабинеты колледжа и вместо знаний студенты собирали воду, после чего были благополучно отправлены учиться дистанционно.

Прокуратура обратила внимание на многочисленные публикации СМИ о потопе и заинтересовалась причинами затопления учебного заведения и выяснила, что ООО «Реалстроймонтаж», который выполнял ремонтные работы на крыше колледжа крышу разобрала, но не предусмотрела, сколько времени займут работы и главное — какая будет погода, пока капитально разобранная крыша будет разобрана. Из-за этих просчетов подрядчика капремонта крыши «осадки в виде дождя проникли в помещения и причинили ущерб имуществу колледжа».

Прокуратура Кировского района Уфа возбудила в отношении гендиректора упомянутого выше ООО административное дело за нарушение обязательных требований в области строительства и внесла в его адрес представление.

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