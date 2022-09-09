Минобр Башкирии прокомментировал выдачу рваных учебников школьникам

Минобр Башкирии прокомментировал выдачу рваных учебников школьникам
Минобр Башкирии прокомментировал выдачу рваных учебников школьникам
Сегодня, 11:44ОбществоНаталья БалыковаФото: Mkset.ru
Там напомнили, что Россия гарантирует общедоступное и бесплатное общее образование, для этого, в том числе, местным бюджетам выделяются средства на приобретение учебников и учебных пособий, игр и игрушек.

«Обучающимся (…) бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания», — говорится в ответе на запрос Mkset.

Согласно принятым в 2015 году нормативам, в Башкирии на приобретение учебников и учебных пособий выделяется 1500 рублей в год на каждого ученика. Финансирование распределяется между школами в зависимости от числа зачисленных учеников.

У школы есть право закупать учебники, а школьные библиотеки могут списывать потерянные, ветхие, дефектные пособия. Минобразования региона лишь следит, чтобы учебные заведения использовали учебники, одобренные федеральным министерством просвещения и науки.

Из ответа Минобразования Башкирии следуют, что школа может и обязана закупать для учеников не только учебники, но и другие необходимые для образовательного процесса пособия (например, рабочие тетради). На самом же деле школьникам выдаются только учебники – и то не всегда всем и не всегда в надлежащем качестве.

На учебники для одного школьника Башкирия ежегодно выделяет 1500 рублей
Фото: Mkset.ru

Как сообщал Mkset, в этом году родители уфимских пятиклассников сообщили, что их дети получили учебники в очень плохом состоянии. Некоторые книги достигли пятилетнего, некоторые — семилетнего «возраста». В устном разговоре сотрудник Минобразования сообщил Mkset, что точного срока эксплуатации, по истечении которого учебное пособие должно быть списано, не установлено. Тем не менее негласно принято, что книги могут использоваться в течении пяти лет.

Исходя из стоимости одного учебника (около 1000 рублей в интернет-магазинах, школе, вероятно, оптовая закупка обойдется еще дешевле) и норматива в 1500 рублей, менять книги каждые пять лет, и даже чаще, — вполне осуществимая задача.

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