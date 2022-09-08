Стало известно, в какую сумму обошлась куница, выпущенная в небо в День города в Уфе

Стало известно, в какую сумму обошлась куница, выпущенная в небо в День города в Уфе
Стало известно, в какую сумму обошлась куница, выпущенная в небо в День города в Уфе
Сегодня, 17:46ОбществоНаталья БалыковаФото: vk.com / Денис Ганиев

Выпущенная на День города в Уфе куница обошлась в 3,8 млн рублей

Информация опубликована в контракте на портале госзакупок в июне этого года

К 450-летию Уфы разрабатывают бренд. Куница стала главным символом города. День Уфы отметили 12 июня в парке «Кашкадан». На главной праздничной площадке презентовали фигурку куницы, запустив ее в небо.

Как следует из закупочной документации, шоу-программу «Аэродинамическая куница» заказывало государственное учреждение киностудия «Башкортостан». Контракт заключили с единственным поставщиком, в качестве исполнителя закупочная комиссия рекомендовала АНО «Дирекция культурных программ Республики Башкортостан». Шоу обошлось в 3 871 900 рублей.

Текст договора с автономной организацией на сайте госзакупок не опубликован, что именно входило в обязанности исполнителя, не уточняется.

АНО «Дирекция культурных программ Республики Башкортостан» зарегистрирована в декабре 2020 года в Уфе. Руководит ею Гульнара Юрина. Компания занимается деятельностью в области исполнительских искусств. За 2021 год компания получила прибыль в размере 6,8 млн рублей, выручка составила 101,8 млн.

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