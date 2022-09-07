Рекламу ресторана в Уфе, где работают мужчины в юбках, запретили из-за голой попы ежа

Рекламу ресторана в Уфе, где работают мужчины в юбках, запретили из-за голой попы ежа
Рекламу ресторана в Уфе, где работают мужчины в юбках, запретили из-за голой попы ежа
Сегодня, 17:05ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com/mchighlander
Филейная часть нарисованного символа «Mc Highlander» оказалась вне закона из-за того, что похожа на человеческую, сообщили в УФАС по Башкирии 6 сентября.

В последний день уже минувшего лета прошло заочное заседание Экспертного Совета по рекламе при управлении Федеральной Антимонопольной службы по Башкирии, в ходе которого эксперты в том числе взялись и за попу. За попу ежа, который является символом ресторана шотландской кухни «Mc Highlander»в самом центре Уфы. На суд экспертного совета рекламу заведения вынесли неравнодушные поборники нравственности, обеспокоенные в том числе и тем, что фривольного ежа в центре города могут увидеть дети.

Фото:ресторан mc highlander

На рекламном плакате у нарисованного ежа оголена филейная часть, которая очень похожа на человеческую. Содержание данной рекламы, доводы заявителей и пояснения рекламодателей экспертный совет рассмотрел и большая часть экспертов пришла к выводу, что реклама ресторана противоречит Закону о рекламе, а именно запрету на использование непристойных образов. То что голая попа принадлежит ежу, причем нарисованному, доводом для экспертного совета не стало — «в рекламе изображена оголенная нижняя часть тела не животного, а человека».

В свою очередь в ресторане шотландской кухни Mkset сообщили, что выполнили требования службы и закрыли ежиную попу табличкой «цензура».

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