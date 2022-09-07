Рекламу ресторана в Уфе, где работают мужчины в юбках, запретили из-за голой попы ежа

В последний день уже минувшего лета прошло заочное заседание Экспертного Совета по рекламе при управлении Федеральной Антимонопольной службы по Башкирии, в ходе которого эксперты в том числе взялись и за попу. За попу ежа, который является символом ресторана шотландской кухни «Mc Highlander»в самом центре Уфы. На суд экспертного совета рекламу заведения вынесли неравнодушные поборники нравственности, обеспокоенные в том числе и тем, что фривольного ежа в центре города могут увидеть дети.