«Есть бедные семьи»: восьмиклассник из Уфы обратился к Хабирову

«Есть бедные семьи»: восьмиклассник из Уфы обратился к Хабирову
«Есть бедные семьи»: восьмиклассник из Уфы обратился к Хабирову
Сегодня, 09:26ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
По словам ученика уфимской школы № 69, по школе ходит проверка, вынуждающая ходить исключительно в белых рубашках, сообщил об этом школьник на странице Радия Хабирова в соцсети 8 сентября.

Учебный год начался и вместе с ним начались недопонимания поколений, а именно школьной администрации и самих учеников. Один (или одна) из них, пользователь соцсетей под ником с именем анимэ-злодея, задал главе республики весьма острый вопрос, особенно актуальный в нынешней экономической ситуации.

— Я ученик 69 школы города Уфа. У меня есть один вопрос, почему сейчас ходит проверка и говорит всем покупать белую рубашку, почему нельзя ходить в синей, фиолетовой рубашке, а надо покупать белую.

Автор комментария предполагает, и не без оснований, что есть и бедные семьи, «которые не могут себе этого позволить».

Вопросы школьника о требованиях к школьной форме и вопросы корреспондента о таинственной проверке Mkset в официальном запросе направил в РОНО Орджоникидзевского района Уфы, к которому относится школа № 69.

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