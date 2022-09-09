«Есть бедные семьи»: восьмиклассник из Уфы обратился к Хабирову

По словам ученика уфимской школы № 69, по школе ходит проверка, вынуждающая ходить исключительно в белых рубашках, сообщил об этом школьник на странице Радия Хабирова в соцсети 8 сентября.

Учебный год начался и вместе с ним начались недопонимания поколений, а именно школьной администрации и самих учеников. Один (или одна) из них, пользователь соцсетей под ником с именем анимэ-злодея, задал главе республики весьма острый вопрос, особенно актуальный в нынешней экономической ситуации. — Я ученик 69 школы города Уфа. У меня есть один вопрос, почему сейчас ходит проверка и говорит всем покупать белую рубашку, почему нельзя ходить в синей, фиолетовой рубашке, а надо покупать белую. Автор комментария предполагает, и не без оснований, что есть и бедные семьи, «которые не могут себе этого позволить». Вопросы школьника о требованиях к школьной форме и вопросы корреспондента о таинственной проверке Mkset в официальном запросе направил в РОНО Орджоникидзевского района Уфы, к которому относится школа № 69.

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