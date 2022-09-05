Экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» Сулейманова приговорили к 5 годам условного срока

Экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» Сулейманова приговорили к 5 годам условного срока
Экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» Сулейманова приговорили к 5 годам условного срока
Вчера, 10:10ОбществоИрина Деревянчук, Наталья БалыковаФото: Mkset.ru
В последнем слове Сулейманов был краток и сказал, что раскаивается, передает корреспондент Mkset из зала Ленинского райсуда Уфы 5 сентября.

Сегодня, 5 сентября бывшего хоккеиста ХК «Салават Юлаев» Анвара Сулейманова, обвиняемого в даче взятки в крупном размере, суд приговорил к 5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 4 года. Адвокат Анвара Сулейманова Гульшат Камалтдинова заявила, что обжаловать данное решения суда она и ее подзащитный не будут и решение суда назвала справедливым.

Также после суда адвокат сообщила журналистам, что теперь у Сулейманова будет уже законная отсрочка от армии, но на соревнования он все равно сможет выезжать после одобрения комиссии, которая следит за осужденными, которых суд приговорит к условному сроку – исправительной инспекции.

На предыдущем заседании, которое состоялось в минувшую пятницу прокурор уже заявлял, что вина хоккеиста доказана. Адвокат же Самигуллина на заседании 2 сентября продолжала настаивать на том, что преступление было неоконченным, то есть лишь покушением на дачу взятки.

Сам Анвар Самигуллин на сегодняшнем заседании суда был краток и в своем последнем слове заявил, что раскаивается.

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