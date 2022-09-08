Депутаты Башкирии определили размер штрафа за пропаганду чайлдфри среди детей

Депутаты Башкирии определили размер штрафа за пропаганду чайлдфри среди детей
Депутаты Башкирии определили размер штрафа за пропаганду чайлдфри среди детей
Сегодня, 09:29ПолитикаЭлина СайфрановаФото: 1MI
Ранее законопроект о запрете пропагандист идеологии «чайлдфри» был внесён в Госдуму РФ.

Стал известен размер штрафа за пропаганду идеологии «чайлдфри» среди детей. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания Курултай.

Так, в случае принятия данного законопроекта нарушителям может грозить штраф:

От двух до трёх тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения для граждан. На должностное лицо штраф составит от пяти до десяти тысяч рублей. На граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица - также от пяти до десяти тысяч рублей, но с конфискацией и приостановлением деятельности организации на 90 суток. На юридические лица будет налагаться штраф уже в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией и приостановлением деятельности до 90 суток.

Напомним, что вчера, 7 сентября, в Госдуму РФ был внесён законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри среди детей. В пояснительной записке проекта заявляется, что сознательный отказ от рождения ведёт к деградации семейных институтов, а также идёт в разрез с традиционными ценностями. К слову, авторами законопроекта стали депутаты Госсобрания Башкирии, а также депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева.

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