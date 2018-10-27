Неделя в Башкирии: Отставки, Башавтотранс, нелегалы и задержание первого зампрокурора

В этот же день Медиакорсети стало известно, что первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов покинет свой пост в пятницу, 26 октября. Но в этот день он был задержан в аэропорту Домодедово при попытке покинуть страну. Собеседники Медиакорсети связывают эти события в том числе с деятельностью задержанного прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина.