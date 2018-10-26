Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Председатель госкомтранса Башкирии раскрыл новые требования к перевозчикам
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9a%d0%b0%d1%82

Председатель госкомтранса Башкирии раскрыл новые требования к перевозчикам

Сегодня, 17:27ОбществоРазиф АбдуллинФото: Екатерина Загуменнова/ Mkset.ru
Читайте
также
Экскурсия без гида и познавательных целей: В Уфе появились такие «газельки»
«Это не про нас»: В Уфе «дело о траве» показало истинное отношение чиновников к людям
Радий Хабиров сообщил, что взялся за медицину всерьез и надолго