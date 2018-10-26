Председатель госкомтранса Башкирии раскрыл новые требования к перевозчикам
Сегодня, 17:27ОбществоРазиф АбдуллинФото: Екатерина Загуменнова/ Mkset.ru
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Автобусы должны быть оформлены в едином стиле, а остановки будут объявлять на двух языках.
Сюжеты: Уфалогия: Транспорт
Сегодня в информагентстве «Башинформ» председатель госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов ответил на вопрос о стандарте организации пассажирских перевозок в Уфе. Или о том, каким требованиям должен будет соответствовать общественный транспорт в будущем.
- Стандарт уже утвержден в 2016 году, - сказал он. – И мы его в рамках транспортной реформы ставим во главу угла. В том числе там есть и обязательство объявлять остановки на двух языках: русском и башкирском.
По словам Тимура Мухаметьянова, к перевозчикам будут предъявляться восемь основных требований. Это:
- срок эксплуатации транспорта (машина должна быть новой),
- единый фирменный стиль,
- требования к классу машины (приоритет средним и большим машинам),
- оснащенность автобуса контрольно-кассовой техникой и возможность принимать оплату бесконтактным способом,
- передача данных о местонахождении автобуса в навигационную инфосистему,
- доступность для маломобильных граждан (низкопольные автобусы)
- наличие обязательного опыта осуществления пассажирских перевозок
- соблюдение требований транспортной безопасности в соответствии с ФЗ №216.
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