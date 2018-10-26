Председатель госкомтранса Башкирии раскрыл новые требования к перевозчикам

Сегодня в информагентстве «Башинформ» председатель госкомтранса Башкирии Т имур Мухаметьянов ответил на вопрос о стандарте организации пассажирских перевозок в Уфе. Или о том, каким требованиям должен будет соответствовать общественный транспорт в будущем.

- Стандарт уже утвержден в 2016 году, - сказал он. – И мы его в рамках транспортной реформы ставим во главу угла. В том числе там есть и обязательство объявлять остановки на двух языках: русском и башкирском.