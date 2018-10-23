Верховный суд Башкирии лишил прав непьющего водителя-мусульманина

Вот буквально именно так судья Верховного суда Башкирии и решил, как бы странно это ни звучало. Более того, в обосновании своего решения судья описал все действия, которые действительно совершались, но квалифицировал их так, как будто их не было.

Дело касается освидетельствования водителя из Туймазов на состояние алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование на месте остановки машины по требованию сотрудника ГИБДД, потом прошел освидетельствование в больнице, куда он поехал вместе с сотрудниками ГИБДД, остановившими его. Более того, в своем решении судья подробно описывает все эти действия, которые имели место, но судья решил: не было ничего.

Об этой истории мы уже подробно писали. 26-летнего жителя Туймазов Венера Фарукшина 3 октября 2017 года остановили сотрудники ГИБДД и попросили, что называется, дыхнуть в трубочку. Ну заподозрили нетрезвое состояние, с кем из водителей с многолетним стажем не бывает, тем более, это действительно острая, серьезная и опасная общественная проблема. Однако дальше все было более чем странно.

Как законопослушный гражданин, товарищ Фарукшин дыхнул в трубочку, которая показала: есть наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. В действительности же водитель даже толком и выдохнуть не успел: в инструкции по применению данного аппарата («трубочки») записано, что процесс выдыхания должен длиться 9 секунд, то есть, выдыхать долго и не торопясь.

У туймазинца же практически сразу эту трубочку изо рта выхватили, мол хватит, и записали: пьян. Кстати, сразу надо сказать: чек (документ, который распечатывает устройство для освидетельствования с результатами теста) в мировой суд представлен не был. То есть, судья Туймазинского суда, вынося решение о штрафе в 30 тысяч рублей и о лишении прав на полтора года, основывался лишь на словесных показаниях сотрудников местной ГИБДД.

Туймазинский водитель, не соглашаясь с выводами полицейских о своем состоянии, настоял на освидетельствовании в медицинском учреждении, куда его служители закона и отвезли. Там водителю также дали «подышать в трубочку». Только вопреки правилам, одноразовый мундштук уже был распакован из полиэтиленовой индивидуальной упаковки.

Неизвестно, когда это было сделано, хотя делать это можно только непосредственно перед процедурой освидетельствования. Как и неизвестно, случайно не обработали ли этот мундштук чем-то, чтобы выдох показал «нужный результат». Это не единственная странная оплошность, их было несколько: и почему-то освидетельствование, согласно документам, проводилось на состояние наркотического, а не алкогольного опьянения (искали наркотики – нашли алкоголь), и неверно указанная дата, когда вместо «03 октября» вписали «31 октября», что даже на опечатку не похоже.

Не желая мириться с вопиющей, на его взгляд, несправедливостью, Венер Фарукшин незамедлительно прошел медицинское освидетельствование в другом медицинском учреждении, куда уже сам поехал, а не по наводке сотрудников ГИБДД. Сдал на анализ кровь и мочу, что гораздо точнее должно дать ответ на вопрос о содержании в крови алкоголя, чем неправильно выдыхаемый воздух. Результат независимого теста дал однозначный ответ: алкоголя в организме нет.

Ну и важный нюанс: водитель Фарукшин является правоверным мусульманином, который на протяжении уже многих лет ретиво чтит все мусульманские обряды, держит посты и прекрасно знает, что такое «харам» (запрет, табу). А алкоголь для любого мусульманина – жесткий харам.

В итоге мы имеем то, что имеем: человек оштрафован и лишен прав на основании устных заверений сотрудников ГИБДД и при наличии отрицательного теста. А Верховный суд и вовсе решил: не было ничего, никаких тестов Фарукшин не проходил, а вообще отказался. За это, собственно, его и оштрафовали и лишили прав.

Конкретно в решении суда сказано: да, все было – мужчина проходил освидетельствование у сотрудника ГИБДД, то есть «дышал в трубочку». Но так как выдох был прерванным, это надо считать… отказом от медицинского освидетельствования. Ну вот как-то так и записано.

Что касается мундштука, используемого не впервые, в решении Верховного судьи написано четко: это не мешает установить состояние опьянения. Он лежал, якобы, под лучами ультрафиолета, а случайно не был ли он чем-то обработан, не сказано ни слова.

Ну и вишенка на торте. Про независимую экспертизу, которую водитель прошел по собственной инициативе, которая показала «ноль» алкоголя в крови и моче, в решении Верховного судьи написано буквально следующее: «Невыявление указанных веществ (наркотиков и алкоголя, прим.) в биологическом объекте не влияет на вывод о невыполнении законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения… Указанный результат («ноль» алкоголя - прим.) не опровергает его вины в совершении административного правонарушения».

Понятным языком говоря, получается так: алкоголя в крови и моче нет, но все-равно отказался от медицинского освидетельствования и все-равно был пьян. Ну и решение соответствующее: штраф и лишение прав на полтора года оставить, но уже не за пьяную езду, а за отказ от теста, который был, но которого, по мнению Верховного судьи, вовсе и не было.

- Это просто произвол и вседозволенность со стороны правоохранителей. Конечно, я дальше буду требовать отмены этого решения и добиваться справедливости, – говорит Венер Фарукшин.