В Башкирии местные власти воюют с многодетной семьей, отобрали дом и угрожают

В селе Новокулево Нуримановского района две одинокие женщины с детьми ведут непримиримую войну с местными властями, которым, судя по всему, никто не указ – ни суд, ни следком, ни прокуратура, ни депутаты.

Медиакорсеть рассказывала об их сложной ситуации год назад. Дом, в котором Гузель Галимуллина прожила почти 15 лет, отдали другой семье. А женщину с дочерью и внуками заселили в аварийный дом, который ко всему прочему просят отремонтировать за свой счет.

В середине 90-х Гузель Галимуллина получила две комнаты в доме на ул. Советской, 9 в с. Новокулево. Она прожила в ней до конца нулевых годов, а затем уехала в с. Павловка Нуримановского района. Там нашлась, во-первых, работа, которой в родном селе не было. Во-вторых, там жила дочь с внуками. Четыре года Гузель не жила в своем доме, а затем выяснила, что ее жилье отдали другой семье - по ее словам, родственнику главы местного сельсовета. Когда же Гузель заявила о своих правах на жилье, ей представили другое – в бывшем здании детского сада.

- Комнату в 61 квадратный метр я получила там в 2013 году, - рассказала Медиакорсети Гузель. – Жить там было невозможно, потолок, стены рушились. Мы просили сделать ремонт, куда только не обращались, но результата никакого.

На ремонт ветхого здания, как поясняли Галимуллиной местные власти, у администрации района денег нет. Переселять куда-то еще, как утверждают чиновники, тоже некуда.

Устав безрезультатно бороться с чиновниками, женщина обратилась в прокуратуру, которая подала иск в суд. Сейчас уже есть вступившее в силу решение суда о предоставлении равнозначного жилья по договору соц. найма, однако решение не исполняется местным главой администрации. За истекший год героини статьи прошли все круги чиновничьего ада.

Им отказывали в исполнении решения суда, мотивируя тем, что денег в бюджете района и сельского поселения на предоставление жилья по договорам соцнайма вообще не предусмотрено, что свободного жилья в районе нет. Помимо этого, Гузель, Олесе и детям угрожали, они обращались по этому поводу в следком.

В итоге вместо того, чтобы признать свою ошибку, местные власти, чтобы не исполнять решение суда, вообще исключили обеих женщин с детьми из очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, хотя Олеся - одинокая мать.

Администрация попыталась подать на них в суд иск, намереваясь изменить вступившее в силу решение суда, Однако на сей раз служители Фемиды заступились за Гузель и Олесю. Им пришлось почти еженедельно ездить в Уфу, ходили на прием к уполномоченному по правам человека, к судебным приставам, к депутатам Курултая и Госдумы, к прокуратуру и т.д. Однако пробить стену чиновничьего равнодушия так и не удалось. По сей день две одинокие женщины с детьми продолжают проживать в съемном жилье, тратя свои скудные сбережения на борьбу за исполнение решения суда.

В отделе жилья и ЖКХ администрации Нуримановского района по-прежнему делают вид, что этот вопрос их не касается.

- Дом не является аварийным, он ветхий, - заявила корреспонденту Медиакорсети начальник отдела Райфа Батретдинова в прошлом году.

За год так ничего и не изменилось. Гузель и Олеся говорят, что уже готовы пойти на крайние меры. Но их никто не слышит.

- Данная ситуация вскрыла проблему отказа чиновников местных администраций от выделения средств на приобретение жилья для предоставления его нуждающимся по договорам соцнайма. В районах ведется специальный реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий, но бюджет на исполнение решений судов во внеочередном предоставлении жилья категориям людей такого типа в районах почему-то не заложен, - прокомментировала ситуацию юрист Эльза Маулимшина. - В итоге возникает порочный круг: нет бюджета - нет жилья. Нет жилья - решения судов не исполняются.