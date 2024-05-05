В Кушнаренковском районе Башкирии объявлен карантин по бешенству

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В селе Кушнаренково в Башкирии с 2 мая введен карантин из-за случая бешенства у одного из животных в частном доме. Указ о карантине подписал глава республики Радий Хабиров.
Власти объявили весь поселок неблагополучной зоной и приняли ограничительные меры. Ветеринары будут проводить вакцинацию животных, включая кошек, собак, кур, лошадей, овец и других, во время обхода домов.
Сельчанам сообщат о снятии карантина, а пока на территории села Кушнаренково запрещено проводить ярмарки и массовые мероприятия с питомцами и домашним скотом. Также под запретом вывоз непривитых животных, за исключением вакцинированных от бешенства не менее чем за 179 до дня вывоза.
Специалисты предупреждают, сырое мясо может вызвать у домашнего животного псевдобешенство, отравление, заболевания ЖКТ, анемию и травмы внутренних органов. Если мясо уже было замариновано, питомец рискует получить язву.