В Кушнаренковском районе Башкирии объявлен карантин по бешенству

Сельчанам сообщат о снятии карантина, а пока на территории села Кушнаренково запрещено проводить ярмарки и массовые мероприятия с питомцами и домашним скотом. Также под запретом вывоз непривитых животных, за исключением вакцинированных от бешенства не менее чем за 179 до дня вывоза.