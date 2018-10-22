В Уфе коллективу ГУП «Башавтотранс» представили нового руководителя

Сегодня, 22 октября, председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов представил коллективу ГУП «Башавтотранс» нового ио руководителяю Им стал Надир Самиев, ранее занимавший должность директора УПАТП № 1 – филиала ГУП «Башавтотранс» в Уфе. Об этом сообщается на сайте Госкомтранса РБ.

Тимур Мухаметьянов, представляя сотрудникам нового руководителя, отметил, что перед предприятием стоят ключевые задачи по повышению качества предоставляемых услуг и совершенствованию организации пассажирских перевозок. Если говорить точнее, то в недельный срок Надиром Самиевым должны быть подготовлены предложения по финансовому оздоровлению предприятия и антикризисный план для его сохранения, а также финансово-экономический прогноз до 2022 года.

- Все объекты предприятия, вовлеченные в производственный процесс, должны быть сохранены, - подчеркнул Тимур Мухаметьянов.

Напомним, сегодня утром на оперативном совещании в правительстве республики врио главы региона Радий Хабиров потребовал сегодня же уволить предыдущего генерального директора ГУП «Башавтотранс» Разима Махиянова и передать материалы о деятельности государственного автоперевозчика в прокуратуру.

Для справки

Надир Салимзянович Самиев родился 8 февраля 1967 года в деревне Кундашлы Балтачевского района Башкирии. Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт по специальности механизация сельского хозяйства и позднее отучился в Восточно-экономической юридической гуманитарной академиипо специальности юриспруденция.

Трудовой путь начал помощником комбайнера в колхозе имени Тельмана Балтачевского района, там же работал позднее инженером-энергетиком.

С 1992 по 1993 годы занимал должность заведующего лабораторией Башкирского сельскохозяйственного института в Уфе. Затем стал– инженером отдела снабжения уфимского НВПО «Мирмекс».

Позднее работал главным инженером в МПКП «Вторресурсы» в Уфе.

С 1996 по 2015 служил в органах внутренних дел МВД по РБ, вышел в отставку в должности начальника управления организации тылового обеспечения МВД РБ в звании полковника полиции.