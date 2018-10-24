В союз автопредпринимателей Башкирии пришли с обысками

О том, что в офис «Союза автопредпринимателей Башкирии» пришли с обыском сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями республиканского МВД с силовой поддержкой бойцов ОМОНа, сообщает информационное агентство «Башинформ». В самом МВД по Башкирии от комментариев на этот счет пока воздержались. Возможно, официальная информация об обысках и причинах этих следственных действий, появится позднее.

Скорее всего, это все связано с проблемой общественного транспорта в Уфе, решать которую вроде бы начали после резкой критики на этот счет со стороны врио Башкирии Радия Хабирова. Глава распорядился решить эту проблему.

В ответ специалистами была разработана дорожная карта решения, которая, в частности, включает в себя ряд серьезных моментов. Среди них то, что в Уфе за полгода не должно остаться нелегальных перевозчиков. В минувший понедельник был проведен рейд по выявлению нелегалов. А вчера, 23 октября, много машин, перевозящих пассажиров нелегально, то есть, не имея маршрутных карт, на маршруты не вышли, в связи с чем, многие уфимцы испытали нервозность и прочие неудобства, связанные с трансфертом на работу и обратно домой. А некоторые городские чиновники на себе решили проверить, как работает городской транспорт.