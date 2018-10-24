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На мэра Нефтекамска завели уголовное дело за превышение полномочий
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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На мэра Нефтекамска завели уголовное дело за превышение полномочий

Сегодня, 09:45ПроисшествияМарат ГареевФото: neftcity.ru
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