Радий Хабиров дал поручение разобраться с ГУП «Башавтотранс»

Сегодня на оперативном совещании правительства Башкирии врио главы региона Радий Хабиров жестко высказался о ситуации в ГУП «Башавтотранс».

- Вчера я осуществил ряд поездок в Белебеевском и Благоварском районах, - начал Радий Хабиров. – У меня постоянно идет общение с главами городов и районов, и меня очень смутило одно обстоятельство. Совершенно непонятная ситуация складывается в ГУП «Башавтотранс».

По словам Радия Хабирова, в автотранспортном предприятии за семь месяцев убытки выросли в 2,5 раза. Также главы администраций жалуются, что они теряют автовокзалы и что нет нормальной работы на предприятии. Кроме того, предприятие стало распродавать активы.

- Мне непонятна, на мой взгляд, немотивированная продажа имущества ГУП «Башавтотранс», - сказал Радий Хабиров и поручил новому министру земельных и имущественных отношений Олегу Полстовалову разобраться с этим.

По сведениям врио главы Башкирии, на продажу выставлены земельные участки под АТП в Уфе: на улице Степана Злобина (0,4 га), объект недвижимости на Злобина (4,7 га), на улице Цветочная (2,3 га).

Радий Хабиров напрямую обратился к врио главы администрации Уфы Салавату Сагитову:

- Если я узнаю, что эти участки земли каким-то образом поменяют разрешение и вид использования – будем разговаривать.

- Остановите всё это и примите все необходимые меры, чтобы в этом разобраться, - сказал Радий Хабиров.

Также глава региона обратился к Алексею Касьянову с поручением, чтобы он совместно с правоохранительным органами проверил кадровые назначения в ГУП «Башавтотранс» на коррупционные проявления.

Сначала он обратил внимание на то, что нынешний руководитель ГУП «Башавтотранс» Разим Махиянов ранее возглавлял другие предприятия, и все они обанкротились. В 2014 году он возглавлял «Башмелиоводхоз», в 2014-2016 – Зирганскую МТС, в 2016-2017 – речной порт «Уфа». Все они сейчас не существуют.

- Это что такое? Он что – специалист по банкротствам – задал вопрос глава региона. Вопрос повис в воздухе.

Также непонимание у Радия Хабирова вызвали другие кадровые назначения.

- Как мне доложили, арбитражное производство в ряде территорий и в ряде этих объектов осуществляет Урал Ахметов, - сказал Радий Хабиров. – Директор УПАТП – Дим Ахметов, его родной брат. Директор УПАТП-2 – Эмиль Надыршин, племянник. БРУКК (учебный комбинат) возглавляет Альберт Надыршин, племянник, финансовый директор управления – Ирина Ахметова – сестра.

- Возможно, это хорошие и сильные руководители, - заметил Радий Хабиров, - Но в моем понимании здесь имеются элементы коррупционной политики.

И тут он обратился к Алексею Касьянову как секретарю межведомственного Совета общественной безопасности:

- Я вас прошу внимательно, вдумчиво – с правоохранительными органами – начать эту работу.