Первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова задержали при попытке покинуть страну

Следком России возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова и заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артура Шаретдинова.

В 2017 году, по версии следствия, они получили от первого заместителя главы администрации города Уфы взятку в размере 10 миллионов рублей, пообещав «прикрыть» уголовное дело о неправомерных действиях чиновников во время реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Дело касается "аферы на миллиард". То дело действительно было прикрыто: постановление о возбуждении уголовного дела было подписано Олегом Горбуновым. Дать ход делу удалось лишь после вмешательства сотрудников Генпрокуратуры России.

- Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево, - отметили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело в отношении обоих возбуждено по 6 части статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Наказание за это предусмотрено от 8 до 15 лет лишения свободы.

Наши источники связывают, причем, очень плотную возможную коррупционную деятельность Олега Горбунова и "золотого прокурора" Рамиля Гарифуллина, которого задержали 10 сентября этого года в собственном рабочем кабинете при получении пятимиллионной взятки.

Ровно неделю назад в минувшую пятницу, 19 октября, Олег Горбунов подал рапорт об отставке в связи с выходом на пенсию. Рапорт был одобрен, как и выплата бывшему зампрокурора "золотого парашюта" в размере 20 окладов, это порядка 2 миллионов рублей, не меньше.

Что интересно, согласно рапорту, сегодня, 26 октября - последний рабочий день Горбунова на посту зампрокурора Башкирии. Это интересно в том плане, получит ли экс-прокурор свое выходное пособие. Дело в том, что если уголовное дело на прокурора возбуждено, когда он еще занимает пост, то эти льготы ему не положены.

Справка

Родился в 1969 году в Пензенской области. В 1995 году после окончания Саратовской государственной академии права поступил на службу в органы прокуратуры Ульяновской области.

10.1995 – 05.1998 – помощник, старший помощник прокурора Железнодорожного района г. Ульяновск;

05.1998 – 10.1999 – прокурор, старший прокурор отдела государственных обвинителей управления по надзору за рассмотрением судами уголовных дел прокуратуры Ульяновской области;

10.1999 – 10.2001 – прокурор Чердаклинского района Ульяновской области;