Срочно: в Уфе объявлен сбор добровольцев для поиска пропавших подростков

Накануне спасатели в Уфе опубликовали отчет, где подвели итоги 36-го дня поиска двух пропавших подростков. Напомним, что два друга Дамир и Павел вышли из дома 30 марта и до сих пор не вернулись. В течение двух месяцев сотни неравнодушных людей не останавливают поиски ребят, каждый день осматривая новые территории.