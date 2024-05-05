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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 06:37

В Башкирии ищут добровольцев для поиска пропавших без вести подростков

Срочно: в Уфе объявлен сбор добровольцев для поиска пропавших подростков

5 мая 2024, 05:36

В Башкирии ищут добровольцев для поиска пропавших без вести подростков

Все желающие могут присоединиться к поисковикам уже сегодня.

В Уфе продолжаются поиски пропавших без вести 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в Башкирии объявили о сборе добровольцев для поиска.

Всех желающих оказать помощь ждут 5 мая с 10.00 до 16.30 по адресу: Уфа, проспект Октября, 31, парковка справа от Универмага «Уфа» (напротив детской филармонии). Координаты места штаба: 54.751157, 55.998222.

«Форма одежды подходящая для леса и погодных условий, удобная непромокаемая обувь. С собой рекомендуем взять заряженный телефон, воду, перекус, горячее питьё. Очень нужны добровольцы, готовые выполнять задачи в природной среде (осмотр береговой линии). Задачи выдаются поисковым группам до 16.30. Старший на месте: Инна (Майор Гром). Инфорг актива: Елена (Барбие) 8-987-09-97-092», — отмечается в сообщении отряда «Лиза Алерт» в РБ.

Накануне спасатели в Уфе опубликовали отчет, где подвели итоги 36-го дня поиска двух пропавших подростков. Напомним, что два друга Дамир и Павел вышли из дома 30 марта и до сих пор не вернулись. В течение двух месяцев сотни неравнодушных людей не останавливают поиски ребят, каждый день осматривая новые территории.

С 22 апреля оперативный штаб «ЛизаАлерт» был расформирован, однако автономные группы ежедневно продолжают отправляться на поиски.

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#Инна Горина#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии
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