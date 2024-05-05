mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

В Башкирии Глава республики обратился ко всем православным в день Светлой Пасхи

Радий Хабиров поздравил всех православных с Пасхой

5 мая 2024, 06:07
Фото: 1MI

В Башкирии Глава республики обратился ко всем православным в день Светлой Пасхи

Он отметил, что сила Башкортостана в единстве народов.

На своей страничке в социальных сетях Радий Хабиров написал трогательные слова для жителей республики в честь Светлого Христова Воскресения:

«Поздравляю всех православных христиан нашей многоконфессиональной республики со Светлым Христовым Воскресением! Башкортостан — хороший пример того, как представители разных народов, исповедующие разные религии, могут жить в мире и согласии на одной земле. Следовать заветам предков, на протяжении веков сохраняя дружбу. Плечом к плечу вставать на защиту Отечества. Вместе молиться за наших воинов. Поддерживать друг друга и помогать тем, кто нуждается в помощи», — отметил Глава региона.

Радий Хабиров подчеркнул, что сила нашей республики, нашей страны — в единстве, а также пожелал всем добра и благополучия.

Читайте также:
В Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам «вылизать» уфимские дорогиГлава Башкирии потребовал «привести в чувство»Хабирова возмутили результаты субботников в Башкирии
#Инна Горина#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
От 80 до 2600 рублей: сколько просят за куличи в Уфе
Сегодня, 03:00
Срочно: в Уфе объявлен сбор добровольцев для поиска пропавших подростков
Сегодня, 05:36
Страшная авария унесла жизни 4 взрослых и 1 ребенка
Сегодня, 04:59
В Кушнаренковском районе Башкирии объявлен карантин по бешенству
Сегодня, 04:34
Взрывные новинки проката: что покажут кинотеатры Уфы в мае 2024 года
Вчера, 06:27
"