Радий Хабиров поздравил всех православных с Пасхой

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
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Updated Сегодня, 06:36
На своей страничке в социальных сетях Радий Хабиров написал трогательные слова для жителей республики в честь Светлого Христова Воскресения:
«Поздравляю всех православных христиан нашей многоконфессиональной республики со Светлым Христовым Воскресением! Башкортостан — хороший пример того, как представители разных народов, исповедующие разные религии, могут жить в мире и согласии на одной земле. Следовать заветам предков, на протяжении веков сохраняя дружбу. Плечом к плечу вставать на защиту Отечества. Вместе молиться за наших воинов. Поддерживать друг друга и помогать тем, кто нуждается в помощи», — отметил Глава региона.
Радий Хабиров подчеркнул, что сила нашей республики, нашей страны — в единстве, а также пожелал всем добра и благополучия.