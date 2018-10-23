Подводные камни транспортной реформы: Что происходило сегодня в Уфе и Благовещенске

Вчера вечером по соцсетям и мессенджерам поползли слухи, что Уфа окажется в транспортном коллапсе из-за активизации контролирующих органов, которым поставили задачу вытеснить с улиц нелегальных перевозчиков. Мол, грядет некая забастовка водителей, которых стали активно штрафовать на 5 тысяч рублей за отсутствие карт маршрута. Медиакорсеть решила понаблюдать утром, что же будет происходить на остановках и улицах города.

Автобусы «Башавтотранса» заполнили пассажиры

То, что автобусы большой вместимости от «Башавтотранса» сегодня пользовались особой популярностью, заметили многие пассажиры.

Вот что рассказала уфимка Раушания Шангареева:

- Сегодня добиралась на работу дольше обычного минут на десять (села 8.20, приехала 09.10). С Инорса - ост. Богородско - Уфимский храм (ул.Ферина) до ост. Театр Кукол- через знаменитое Гастелло. Пробка начинается, не доезжая Гастелло и до ост. Агидель обычно, а сегодня практически до ГДК

Заметила, что автобусов стало меньше, села в автобус от «Башавтотранса», очень медленный автобус, и сегодня как никогда был забит под завязку. Впечатления остались не самые приятные, было душно, автобус был буквально утрамбован людьми.

В самом автобусе не было кондуктора, чтобы оплатить за проезд, приходилось прорываться через всю толпу до водителя автобуса. Автобусов стало меньше, на остановках долго не стоим, но проблема никуда не делась. Если взять автобус, в котором я сегодня добиралась, он в ужасном состоянии, много народу, кондуктора нет и очень медленный (не все, конечно, автобусы «Башавтотранса» в таком состоянии, но сегодня был такой). И пробки никуда не делись.

Это наблюдение подтверждает журналист Минзаля Аскарова:

- В направлении Алексеевка - Улица имени города Галле двигается два маршрута: №115, принадлежащий Башавтотрансу и №375, так называемый «экскурсионный». Последний, скорее всего, не имеет маршрутной карты и договора с городом.

В 9:20 часов утра на остановке микрорайона «Сосны» пассажиров, ожидающих автобус, было ощутимо больше, чем в другие дни. Через пару минут подъехал крупноформатный автобус «Башавтотранса», который в обычные дни ходит раз в два часа. Он был заполнен больше чем наполовину.

Я прошла назад и села на свободное место. Мои соседи говорили о сегодняшней «забастовке» нелегальных перевозчиков Уфы.

Автобус высадил меня на остановке «Улица имени города Галле» в сторону центра. Здесь людей, ожидающих маршрутки, также было больше, чем обычно. Перешла на остановку в сторону Черниковки – здесь же, напротив, почти никого не было.

На всем проспекте Октября не наблюдалось ничего необычного, кроме того, что все автобусы двигались почти полными.

Через 10 минут, как я отъехала от остановки «Улица имени города Галле» позвонил друг, который сообщил, что ему пришлось вызвать такси в Сосны, так как автобуса в ту сторону долго не было. По его словам, на остановке в сторону Затона и Алексеевки накопилось около 50 человек.

Некоторые «нелегальные» водители не вышли в рейс

Рассказывает уфимец Марат Хасанов:

- В 8:20 вышел из дома. Пока спускался в лифте, проверил по приложению на телефоне «Умный транспорт», не проезжает ли троллейбус мимо моей остановки «Солнечный микрорайон». Он был еще далеко, в 13 минутах, пришлось бы ждать. Решил сесть на автобус.

До «Аптеки №2» идти чуть меньше 10 минут. Не успел на 51 маршрут от «Башавтотранса». Минуты через две приехал следующий, тот же маршрут, большой НефАЗ. До этого дня редко на них удавалась покататься, скорее приезжали тесные №№ 51А, о51. Пока расплачивался, кондуктор переговаривался с другими пассажирами, говорил, что «нелегалы» сегодня не выехали.

А другие продолжили работу

Вот наблюдение журналиста Марата Гареева:

- При движении на работу обратил внимание, что по проспекту Октября «Пазики» также передвигаются, уменьшения частоты их движения не заметил.

Есть стопроцентно нелегальный маршрут № 55 «Центральный рынок – Школа МВД». На нем только желтые «Газельки», которые буквально сыплются на ходу, сам был свидетелем отвалившейся на одной из остановок двери. Водители их все без исключения – явно неместные жители, а уроженцы более южных стран мира. Про несоблюдение ими ПДД можно отдельный материал написать.

Так вот, сегодня в 08.10 местного времени на конечной остановке «Центральный рынок» (со стороны «Арены») одна «Газелька» этого маршрута на посадку стояла и собирала людей.

Мои наблюдения

Я тоже понаблюдал за работой транспорта, пока ехал на работу с остановки «Зеленая роща» до Театра кукол. В отличие от прошлых поездок автобус «Башавтотранса» (№51) переполнен, раньше я на своей остановке мог найти свободное место для сидения, сегодня – нет.

Кондуктор подтверждает, что сегодня наплыв пассажиров:

- Убийство просто.

Примерно за полчаса езды по проспекту Октября я насчитал 32 автобуса большой вместимости, 48 «Пазиков», 63 «Газельки» и 5 троллейбусов. Мой маленький опыт говорит о том, что больших автобусов пока явно маловато, а говорить о регулярном частом движении электротранспорта не приходится.

Также можно сказать и о том, что водители замечательной компании «Башавтотранс» так и не научились объявлять остановки. По крайней мере, на моем маршруте.

Где появились узкие места

Из Демского района до Сипайлово стало сложнее добираться, сообщает журналист Татьяна Майорова:

- По направлению из аэропорта и Демы в город утром маршрутки ходили, но вдвое реже обычного. Возле остановок столпотворения юрких «газелек» не наблюдалось. «Пазиков»-нелегалов не было вообще. Больше всего пострадали пассажиры рейса N 235, который идет из Демы через ХБК в Сипайлово. Он почти полностью укомплектован «Пазиками» и в час пик был битком забит пассажирами. Людям пришлось добираться на службу с пересадками.

Впрочем из Сипайлово сегодня также было сложно выбираться. Об этом рассказала уфимка Екатерина З.:

- Полностью не вышли на рейс маршруты №22 «Сипайлово – Юрюзань» и № 244 «Сипайлово - Северный автовокзал», говорят - ещё какие-то. Я еле уехала, сажают строго по количеству сидячих мест. Началось, блин. Только о людях на остановках никто не подумал.

Обычно в 8-30 на моей остановке человек 5-7 не больше. Муж еще семи утра не было, на машине ехал, позвонил, сказал, что на остановках народа гораздо больше обычного.

Из Благовещенска в Уфу кто-то смог добраться только на такси. Как, например, житель Благовещенска Иван К. (имя изменено):

- Доехал в Уфу на такси за 600 рублей. В городе уже не один год были только частные перевозки: это 104 и 404 маршруты, и были они до сегодняшнего утра. Сегодня в рейс выходит автобус «Башавтотранса», но пока не всем известен график.

Сегодня произошёл коллапс, и по неизвестной нам причине город остался без маршрутов до столицы! Народ возмущается, поскольку многие едут на работу и учёбу в Уфу, а значит сегодня должно быть много опоздавших.

Другой житель Благовещенска, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что внутри города на удивление часто, почти каждые 15 минут, стали ходить автобусы. По его словам, на днях глава города собрал перевозчиков и попросил показать хорошую работу. Узкое место - тут в том, как бы такое движение не закончилось в какой-то момент.

До Уфы сложно было добраться из близлежащих сел. Об этом говорит журналист Анна Аксенова:

- Народ с 9 утра обрывает телефон. Без маршруток взвыли и уфимцы, и жители сел, таких, например, как Чувашкубово, Тавтиманово. Бабульки не могут в поликлинику попасть, работающие люди - на работу, дети - в школу.

А теперь о «нелегалах»

Скажем сразу, понятие «нелегальный перевозчик» отсутствует в законе. Есть перевозчики, которые заключили с администрацией Уфы договоры и на каждую машину им выдали маршрутную карту. Их называют официальными перевозчиками. Те, кто работает без таких договоров и маршрутных карт, называют нелегальными перевозчиками. Хотя такой термин им и не нравится, поскольку у них есть лицензии на право пассажирских перевозок.

Перечень маршрутов легко можно найти на сайте городской администрации.

По последним данным этот перечень насчитывает 150 маршрутов, но движение фактически осуществляется на 120-ти. Считается, что 83 маршрута обслуживается на легальной основе, а 37 – на нелегальной.

Доля «нелегалов» на рынке пассажирских перевозок Уфы составляет, по данным «Уфагортранса» на 2017 год, по числу машин – 41,3%, по числу перевезенных пассажиров - 36,9%.

Именно здесь кроется главный подводный камень, и слухи, которые появились о «забастовке» среди таких перевозчиков, тоже неслучайны. Если бы такая акция, действительно, произошла, то Уфа испытала бы гораздо больше неприятностей. Здесь речь идет, скорее, о нежелании ряда водителей выходить на рейс, чтобы не быть оштрафованными за работу без маршрутных карт или вовсе остаться без своего автобуса.

Юрист ООО «Транслайн» Станислав Урманцев так прокомментировал ситуацию Медиакорсети:

- Мы никому из наших водителей не давали команды не выходить на работу сегодня, но и не запрещали этого делать. Никому не хочется платить по пять тысяч рублей и лишаться своего транспорта.

Пока страдают не только пассажиры

Журналист Елена Садыкова на своей странице в Facebook поделилась:

- Знакомый, у которого несколько 51-х автобусов говорит, что сегодня ему «сказали не выходить». Насчет завтра - не знает. По его словам, он теряет деньги - 4 тысячи с каждого автобуса (которые в кредите). И водители голодные сидят (им примерно столько же в день доставалось, ну минус ГСМ).

Работа у водил, кстати, адская - смена с 6 утра до 11 вечера.

Те, кто «сказал не выходить», не теряют ничего - за выход на маршрут владельцы автобусов платят «крыше» один раз, когда запускают на рейс.

У разных группировок могут быть разные схемы дохода, но при такой схеме они могут долго им запрещать выходить. Интересно, сколько это все продлится.