Три вице-премьера Башкирии, Самедов, Тажитдинов и Фазрахманов, сохранили свои посты

Вчера, 22 октября, врио главы Башкирии Радий Хабиров принял отставки по собственному желанию у всех восьми вице-премьеров правительства. Троих из них он оставил работать на своих должностях, в ранге исполняющих обязанности.

Так указом главы региона исполняющим обязанности полномочного представителя Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации – заместителя премьер-министра правительства Башкирии назначен Фархад Самедов.

Фото: glavarb.ru

Справка. Фархад Самедов родился 23 апреля 1959 года в г. Гардабани Грузинской ССР. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева. Кандидат технических наук.

Трудовую деятельность начал в 1982 году инженером, а затем старшим инженеромтреста № 7 Минпромстроя Азербайджанской ССР.

В 1985–1994 годах – инженер, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Центрального НИИ строительных конструкций имени В.А. Кучеренко.

В 1994–1998 годах – заместитель генерального директора научно-производственного предприятия «Эксимер».

В 1999–2002 годах – заместитель начальника отдела ценных бумаг АКБ «Юстибанк».

В 2002 году – начальник лаборатории ЗАО «Институт информационных технологий».

В 2002–2003 годах – первый вице-президент ОАО «Петротэк-холдинг».

В 2003–2005 годах – первый заместитель генерального директора, генеральный директор ЗАО «Каустик».

В 2005–2007 годах – генеральный директор ОАО «Сода».

В 2007 году – советник генерального директора ОАО «Сода».

В 2008–2009 годах – советник генерального директора ОАО «Башхим».

В 2010–2015 годах – советник председателя Совета директоров, директор департамента нефтехимии ОАО АНК «Башнефть».

В 2016 году – президент АО «Объединённая нефтехимическая компания».

В 2017–2018 годах – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

В 2018 году – Полномочный представитель Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

Почётный химик Российской Федерации.

Другим указом исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства – руководителя аппарата правительства Башкирии назначен Илшат Тажитдинов.

Фото: glavarb.ru

Справка. Илшат Тажитдинов родился 20 мая 1969 года в деревне Второе Иткулово Баймакского района. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1993 году стажёром-исследователем Башкирского государственного университета.

В 1997–1998 годах – научный сотрудник научно-исследовательского и информационно-аналитического центра БАГСУ.

В 1998–2000 годах – ведущий специалист, главный специалист отдела экономического развития информационно-аналитического управления Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2000–2004 годах – заместитель начальника отдела финансирования социальной сферы, начальник отдела финансирования образования, науки и культуры Министерства финансов Республики Башкортостан.

В 2004–2008 годах – начальник управления экономической и социальной политики Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2008–2010 годах – заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан.

В 2010 году – первый проректор по экономике и финансам Башкирского государственного университета.

В 2010–2018 годах – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководитель Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

Заслуженный экономист Российской Федерации. Заслуженный экономист Республики Башкортостан. Награждён орденом Салавата Юлаева.

Третьим вице-премьером, сохранившим свою должность при Радие Хабирове, стал Ильшат Фазрахманов. Он назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства – министра сельского хозяйства Башкирии.

Фото: glavarb.ru

Справка. Ильшат Фазрахманов родился 8 августа 1977 года в д. Трунтаишево Альшеевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальностям «Ветеринария» и «Бухгалтерский учёт и контроль». Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в ОАО «Раевский сахарный завод», где работал заместителем главного бухгалтера, бухгалтером-программистом, заместителем генерального директора по производству сельхозпродукции.

В 2002 году – директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БашАгроСахар».

В 2002–2003 годах – исполнительный директор ООО «Лион-Агро».

В 2003–2008 годах – главный специалист отдела экономической политики, главный консультант отдела экономики, финансов и внешних связей Управления экономического развития и социальной политики Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2008–2010 годах – главный консультант, советник отдела по работе с территориями Управления по работе с территориями, кадрового обеспечения и государственных наград Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2010–2012 годах – заведующий сводно-аналитическим отделом, заместитель начальника управления – заведующий отделом инфраструктурного развития Контрольно-аналитического управления Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2012 году – заведующий отделом развития агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

В 2012–2015 годах – директор департамента агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

В 2015–2016 годах – глава Администрации муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

В 2016–2017 годах – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан.