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В жуткой аварии под Оренбургом погибли жители Башкирии

Страшная авария унесла жизни 4 взрослых и 1 ребенка

5 мая 2024, 04:59
Фото: МЧС РБ

В жуткой аварии под Оренбургом погибли жители Башкирии

На трассе столкнулись фура и Nissan X-TraiI.

Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области. На подъезде к городу Орск, на 207-м километре столкнулись грузовик и автомобиль Nissan X-Trail.

В результате столкновения в легковушке погибли четыре человека: один мужчина, две женщины и один ребенок. По данным МЧС РБ известно, что среди погибших семья: 31-летний отец, 30-летняя мать и их 8 летняя дочь.

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Еще два пассажира: 36-летний мужчина и его дочь 8 лет получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу города Медногорск. Известно, мама травмированной девочки также погибла в аварии. Водитель грузовика не пострадал.

Предварительно установлено, что погибшие являлись жителями Салавата. На данный момент идет проверка, причины ДТП устанавливаются.

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#Инна Горина#Общество#Происшествия#Уфа#ГИБДД#Авария#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт
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