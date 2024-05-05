Страшная авария унесла жизни 4 взрослых и 1 ребенка

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области. На подъезде к городу Орск, на 207-м километре столкнулись грузовик и автомобиль Nissan X-Trail.
В результате столкновения в легковушке погибли четыре человека: один мужчина, две женщины и один ребенок. По данным МЧС РБ известно, что среди погибших семья: 31-летний отец, 30-летняя мать и их 8 летняя дочь.
Еще два пассажира: 36-летний мужчина и его дочь 8 лет получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу города Медногорск. Известно, мама травмированной девочки также погибла в аварии. Водитель грузовика не пострадал.
Предварительно установлено, что погибшие являлись жителями Салавата. На данный момент идет проверка, причины ДТП устанавливаются.