От 80 до 2600 рублей: сколько просят за куличи в Уфе

Так, одни из самых дорогих куличей готовят на заказ. На «Авито» за самый дорогой просят 2630 рублей — стоимость указана за изделие весом 400-450 г. Производитель пишет, что кулич готовится из сдобного теста с добавлением изюма и вяленой вишни. Кроме того, доступны бездрожжевой морковый кулич с орехами и сухофруктами, а также творожный кулич с шоколадной начинкой.