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От 80 до 2600 рублей: сколько просят за куличи в Уфе

От 80 до 2600 рублей: сколько просят за куличи в Уфе

5 мая 2024, 03:00
Фото: PxHere
Православные уфимцы 5 мая встретят главный христианский праздник — Пасху. Mkset прошелся по сайтам магазинов города и выяснил, сколько жителям столицы республики придется выложить за главное пасхальное угощение.

Так, одни из самых дорогих куличей готовят на заказ. На «Авито» за самый дорогой просят 2630 рублей — стоимость указана за изделие весом 400-450 г. Производитель пишет, что кулич готовится из сдобного теста с добавлением изюма и вяленой вишни. Кроме того, доступны бездрожжевой морковый кулич с орехами и сухофруктами, а также творожный кулич с шоколадной начинкой.

За килограммовое изделие из воздушного сдобного теста с фруктовой цедрой, цукатами изюмом и орехами, украшенное яйцом из белого шоколада, во «ВкусВилле» просят 2100 рублей. При этом самый доступный кулич в магазинах сети выходит в 200 рублей за 150 г.

В пекарнях «Пышка» уфимцам предлагают креативно выполненные куличи в ценовом диапазоне от 131 до 740 рублей.

Более «стандартный» кулич, к которым все привыкли, предлагают на сайте Tortufa. В составе лишь мука, сахар, изюм и маргарин. За 300 г просят 180 рублей.

Самый дешевый кулич в городе мы нашли в «Светофоре». Правда, его позиция указана без фото. «Кулич Камский» можно приобрести за 80 рублей.

Между тем ранее аналитики платформы «Такском» высчитали «индекс кулича» в России. Согласно данным специалистов, средняя цена десерта в этом году составляет 243,5 руб.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Пасха#Цены#Куличи
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