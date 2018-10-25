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Без ног, без пенсии: В Башкирии инвалид вынужден жить в доме без газа, света и воды
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Без ног, без пенсии: В Башкирии инвалид вынужден жить в доме без газа, света и воды

Сегодня, 09:08ОбществоЗиля АскероваФото: автора
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