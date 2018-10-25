Без ног, без пенсии: В Башкирии инвалид вынужден жить в доме без газа, света и воды

"Помогите, пожалуйста, Александру"

Небольшая "Газель", движущаяся по маршруту "Аскарово-Магнитогорск", останавливается на перекрестке, перед закрытым ларьком села Красная Башкирия. Вместе с женщиной средних лет и пожилым мужчиной я слезаю с пыльной маршрутки, пропитанной запахом бензина. Женщина сразу же исчезает, перекинувшись парой слов с мужчиной, а ее спутник шагает в мою сторону. Я поворачиваюсь к нему и спрашиваю: "Не подскажете, где живет Александр Гаранжа?"

Выяснилось, что Александра здесь знают все. После старика, моего попутчика, я узнавала дорогу еще у двух местных жителей – у мальчугана, идущего со школы, а также молодой женщины возле дома с высокими заборами. Оба указали одно направление, женщина же, узнав цель моего визита, добавила: "Помогите, пожалуйста, Александру. Ему очень нужна помощь".

Отворив обветшавшую от времени калитку, я вошла в небольшой двор. Справа от меня стояла постройка, напоминающая гараж, рядом с ним – накренившийся сарай. Оба – деревянные. Справа желтым осенним шатром накрывали небольшой дом на два хозяина. Я захожу в один из дверей и первая же мысль, которая посещает меня в этот миг: "Как же здесь холодно!" Узкая прихожая сразу же поворачивает налево, там – маленькая комнатка-чулан. Прямо передо мной, в двух шагах – сооружение, что-то типа печи. На нем – черный от копоти чайник. Слева – деревянные полки, справа стоит железная койка, на нем лежит человек.

- Александр, здравствуйте.

Услышав мой голос, спящий человек мгновенно просыпается. То ли от того, что испытывает неудобство за свое состояние передо мной, то ли потому, что в узком проходе из-за меня невозможно слезть с кровати, он просит меня выйти, а сам, спрыгнув на пол, следует за мной. Я только тут понимаю, что у моего героя нет ног. Обеих ног.

Прыгая на руках и передвигая небольшую подушку перед собой, мужчина выходит во двор. Я вытаскиваю из кармана пальто сигареты и протягиваю ему.

Очень худой и маленький черный котенок пытается забраться на руки к хозяину, но тот отгоняет его, махая рукой с дымящейся сигаретой. Котенок не сдается, залезает ему на плечо – сидеть на мягкой шерстяной кофте, ощущая тепло хозяина лучше, чем на осенней холодной земле.

Без ног в холодном доме без света и воды

Александр Гаранжа переехал в Красную Башкирию с соседнего города Магнитогорск Челябинской области еще в детстве, в 1971 году с родителями. Работал в теплофикации, в газовой службе, занимался фермерством. В какое-то время собирался открыть собственное дело. Однако судьба сделала свое дело. Три года назад мужчина лишился одной ноги из-за болезни. В этом году лишился второй – из-за обморожения в холодном доме.

Так 59-летний мужчина остался беспомощным – мать умерла, у брата – своя семья. С единственным сыном, проживающим в Магнитогорске, Александр не общается. "Если рассказывать, почему так, получится длинный рассказ. Пришлось пройти через множество потерь и трудностей", - признается мужчина, не вдаваясь в подробности.

После лишения ног, мужчина зарабатывать себе на жизнь как прежде не мог. Пенсия по возрасту не полагалась, а для оформления пенсии по инвалидности мужчине нужно ходить по многим инстанциям, в том числе пройти медицинскую экспертизу. В течение нескольких лет он жил в холодном доме без мебели и необходимых условий – из-за долгов урезали электричество, воду и газ. Чтобы вскипятить воду для чая, ему приходится сжигать доски из ставших ненужными хозяйственных построек в самодельной печи на чулане. Воду и еду приносит сноха, живущая неподалеку. Она же ему купила инвалидную коляску, но на ней передвигаться неудобно, признается мужчина, в его комнате тесно.

- В этом году до мая я жил с семьей брата. Как только дни потеплели, ушел сюда. У них детей много, в двухкомнатной квартире самим тесно. Сноха Света у меня хорошая, приносит еду и воду в канистрах. Мыться, конечно, этой воды недостаточно, нужно побольше. Я остатками воды сам бреюсь, стираю вещи, вот сегодня фуражку постирал, - рассказывает Александр, показывая на свой чистый головной убор.

Во дворе есть небольшое место под огород. Указывая на него, он говорит, что в этом году сажал немного картошки, но она уже закончилась.

Пока мужчина рассказывал о себе, во двор зашли две женщины.

- Саша, возьми, купишь себе что-нибудь, - одна из них, улучив момент, всунула в руки мужчины, своего старого знакомого, деньги.

Другая женщина оказалась соседкой Александра, хозяйкой второй половины дома.

Видео Видео: В доме, где живет Александр, нет никаких условий

- Каждый день вижу одно и то же зрелище: гляжу в окошко, а там Саша сидит на земле, на Саше – кошка. Как в таких условиях он может жить? Как бороться? Кто-то принес что-то – ладно, не принесли – живи как хочешь. Ну ведь и холодно! У нас вот газ, мы его не отключаем. А у него, считай, уже три года ничего нет. Ну нельзя же так! – восклицает она в сердцах.

Запах дыма и гари из самодельной печи разносится вокруг быстро, особенно от этого страдают соседи за стенкой.

- Мой муж страдает от бронхита. Бывает, ночью просыпается, не может дышать из-за дыма. А если дом вспыхнет огнем? Тут все постройки вокруг деревянные. Я Сашу постоянно ругаю за то, что он сжигает доски дома. Сама, конечно, понимаю, что ему приходится так делать от безысходности, - рассказывает она.

По словам соседки, Александр не пьет, не ведет аморальный образ жизни. Бывает, что в его дворе собираются пьяницы со всего села, но он сам остается трезвым.

Видео Видео: Соседки говорят, что Александр не пьет

- Смотрю как-то из окна, там у него в гараже алкаши собрались, а он во дворе ползает, травку дергает – делом занимается, - говорит женщина.

Александр говорит, что ему удалось за день до нашей встречи с помощью племянницы и зятя съездить в больницу для оформления инвалидности. Я немного сомневаюсь в его словах – чересчур гордый, может соврать. Пакет с колбасой и пряниками, купленными в местном продовольственном магазине, с трудом удается заставить его принять. Александр хочет заплатить за них и за сигареты, а ее соседка смотрит на это и вздыхает: "Гордый".

Видео Видео: Соседи переживают за судьбу Александра

Крупнейшее село района - без социального работника

Здание Краснобашкирского сельского совета находится в другом конце села, на улице Центральная. Главу администрации Забира Каримова на месте застать не удалось, вместо него меня встретила управляющая делами Флюза Ибрагимова.

По ее словам, со стороны сельсовета дважды были попытки устроить Александра в больницу, чтобы оформить инвалидность.

- Для того, чтобы получить инвалидность, нужно пройти медосмотр, медицинскую экспертизу. Однако он ведет себя неадекватно, оба раза сбегал с больницы, - рассказывает чиновник.

Следует отметить, что обе попытки помочь Александру оформить пенсию были до того, как он лишился ноги. После того, как мужчина остался без обеих ног, попытки отправить его в больницу не предпринимались.

- Я уже не знаю, как ему можно помочь. Глава сельсовета на свои деньги купил кирпичи и привез ему, чтобы родственники сделали печь, - рассказывает Флюза Рухулловна.

По ее словам, на Александра не оформлен даже дом, в котором он живет – после смерти матери, мужчина не занимался вопросами наследства.

Как удалось выяснить позднее, до последнего времени в Красной Башкирии не было собственного социального работника. Это несмотря на то, что село – крупнейший после райцентра населенный пункт. По данным Всероссийской переписи 2010 года, здесь проживают почти 2500 человек.

По данным руководителя пресс-службы министерства семьи, труда и социальной защиты населения Розы Кузьминой, АНО центр социального обслуживания населения "Ярзам" нанял отдельного сотрудника для обслуживания Александра Гаранжи.

На вопрос, почему в Краснобашкирском сельском совете, куда входит четыре населенных пункта, нет своего социального работника, директор АНО центр социального обслуживания населения "Ярзам" Райля Гумерова ответила так:

- Население Красной Башкирии не хочет, чтобы у них работал социальный работник. Мы в течение трех лет два раза был на сельском сходе, и каждый раз они отказывались.

Ранее в Красной Башкирии существовал муниципальный дом престарелых. Сотрудники приюта оказывали помощь всем пожилым людям села, которым это требовалось. Однако в 2015 году приют присоединили к Темясовскому психоневрологическому интернату. С тех пор нуждающиеся в помощи вынуждены обращаться в дом престарелых в селе Акмурун Баймакского района или в Учалинский психоневрологический интернат.

- Мы просили минсоцзащиты республики вернуть наш приют, но нам не разрешили, - комментирует Райля Гумерова.

Александр Гаранжа до конца года будет устроен в один из этих приютов, обещает женщина. На данный момент сотрудники центра социального обслуживания помогают мужчине пройти медосмотры для установления инвалидности. 7 ноября уже запланирована поездка в город Сибай – к психиатру.

Пока Александра Гаранжу поставили на учет к районному психиатру. Завтра соцработники планируют привезти ему теплые вещи и позаботятся о перемещении Александра из холодного дома в палату теплой больницы.

О том, почему к мужчине за все годы ни разу не обращался соцработник, нам пояснили просто: потому что он сам не обращался.

- В 2015 году соцработники помогли ему восстановить документы, но от обслуживания он отказался тогда, - заявили в ведомстве.

От редакции