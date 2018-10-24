В Уфе произошла стычка между нелегальными автоперевозчиками и полицией

В Уфе произошла стычка между нелегальными автоперевозчиками и полициейВидео
Конфликт произошел в микрорайоне Инорс.
Накануне, 23 октября, произошла драка между водителями маршруток и сотрудниками ГИБДД. Видеозаписи появились в соцсетях.
По данным ГТРК «Башкортостан», конфликты продолжаются и сегодня. В основном в них принимают участие водители маршруток, работающие нелегально, то есть не входящие в официально утвержденный реестр автоперевозчиков
Напомним, вчера часть из них отказалась выходить на маршруты и тем самым спровоцировала транспортный коллапс утром. Сегодня представители нелегалов пришли на переговоры с транспортным блоком правительства РБ, предложив соглашение. Однако им категорично ответили, что выйти на маршруты на законных основаниях отныне можно будет только по результатам конкурса, намеченного на ноябрь текущего года.
Медиакорсеть следит за ситуацией.