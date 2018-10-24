В Уфе состоится первая церемония вручения премии «Голос спорта» РАСК

Об этом сообщает РИА Новости. Церемонии вручения первой премии «Голос спорта» Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) пройдет в Уфе 1 декабря при поддержке правительства Башкирии.

Организаторы сообщают, что премия «Голос спорта» будет вручена в десяти номинациях. К примеру, премию Вадима Синявского получит лучший спортивный комментатор по версии РАСК, премию Владимира Маслаченко удостоится лучший комментатор по версии СМИ, а «женский голос спорта» получит премию Нины Ереминой.

Напомним, РАСК создавалась в прошлом году. Первый семинар для спортивных журналистов Российская ассоциация спортивных комментаторов провела в Уфе при поддержке ФК «Уфа» и телеканала БСТ.

Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов принял участие в пресс-конференции, посвященной первой премии для спортивных комментаторов. Он в частности сказал: "Мы постараемся все сделать красиво, у нас красивая республика, приезжайте".

Президент РАСК Геннадий Орлов сказал журналистам:

- Я мечтал, чтобы сообщество комментаторов объединилось. Проведение премии подтверждает, что мы стали сообществом с дружескими и практически семейными отношениями. И пришло время обратить внимание на таланты со всей России. Сверхзадача нашей ассоциации – дать возможность развиваться комментаторам в регионах. А значит, и всей спортивной журналистике в стране.